생활맥주 PICK ‘4월의 수제캔맥주’… CU 통해 신선하게 맛본다

생활맥주와 한국수제맥주클럽의 합작 프로젝트 4월 제품으로 선정된 펀더멘탈브루잉의 체코 필스너 ‘해태’ 제품 이미지. 생활맥주 제공

토종 맥주 플랫폼 생활맥주(데일리비어)가 운영하는 한국수제맥주클럽(KCBC)이 초신선 수제맥주 4월 라인업을 1일 공개했다. CU 편의점과 손잡고 판매하는 ‘해태 체코필스너’다.

이날부터 오는 23일까지 포켓CU 앱을 통해 예약 주문을 받는 이번 신제품은 경기 수원시 영통의 양조장 펀더멘탈브루잉(Fundamental Brewing)에서 생산한 정통 체코 필스너 스타일의 라거 맥주다. 체코와 독일에서 널리 사랑받는 최고급 사츠(Saaz) 싱글 홉을 사용해 완성했다.

KCBC 프로젝트는 지역 브루어리들과 상생을 목적으로, 매월 동일한 주제를 가지고 다채로운 실력파 양조장과 협업해 맥주를 생산하고, 이를 생활맥주 매장에서 판매하는 방식이다.

이번 프로젝트에서 특히 돋보이는 점은 편의점 인프라를 활용한 ‘초신선맥주 신선픽업 배송’ 시스템이다. 라거 맥주의 생명인 깔끔한 풍미와 섬세한 홉의 아로마를 완벽하게 지키기 위해, 4월말 양조를 시작해 가장 신선한 상태의 맥주를 최적의 물류망을 통해 5월7일 고객이 지정한 전국 CU 편의점으로 직배송한다.

생활맥주 관계자는 “대통령 표창으로 입증된 당사의 유통 혁신망과 펀더멘탈브루잉의 묵직한 양조 기술력이 만나 매장에서 갓 뽑아낸 듯한 정통 체코 필스너를 전국으로 전달할 수 있게 됐다”며 “기본에 충실하면서도 가장 다채로운 풍미를 지닌 이번 제품 해태를 통해 수제 라거 맥주의 새로운 기준을 경험하길 바란다”고 말했다.

박재림 기자 jamie@segye.com

박재림 기자 jamie@segye.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]