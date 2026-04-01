페이트/그랜드 오더, 봄 맞이 캠페인…신규 스킬·강화 퀘스트까지

페이트/그랜드 오더가 봄을 맞아 캠페인을 실시하고 역대급 보상을 지급한다.

넷마블은 모바일 RPG ‘페이트/그랜드 오더’에서 풍성한 혜택을 증정하는 ‘2026 봄의 축제 캠페인’을 오는 16일까지 진행한다고 1일 밝혔다.

먼저 넷마블은 이용자들의 성장을 지원하는 ‘로그인 보너스’를 진행한다. 오는 2일부터 16일까지 특이점F를 클리어한 이용자라면 접속 시 최대 호부 10장, 전승 결정 1개, 칼데아의 몽화 1개 등 핵심 아이템을 비롯해 3000만 QP와 다양한 재화를 획득할 수 있다.

이와 함께 대규모 성정석을 확보할 수 있는 미션이 대거 추가됐다. ‘봄의 축제’ 기념 한정 미션과 상시로 진행되는 엑스트라 미션 등을 통해 이용자들은 최대 354개의 성정석과 5000만 QP를 얻을 수 있다.

또한 신규 어펜드 스킬 ‘특격기교 향상’과 ‘스킬 재장전’ 2종이 추가됐으며, 어펜드 스킬 강화 레벨을 다른 어펜드 스킬로 이전할 수 있는 기능도 추가됐다. 더불어 5성 베니엔마, 5성 클레오파트라, 5성 멀린 등 서번트 14기의 성능을 강화할 수 있는 ‘강화 퀘스트 17탄’도 함께 업데이트됐다.

이용자 편의를 위해 서번트 및 개념예장 소지 한도가 기존 800개에서 900개로 확장됐으며, 파티 편성 수도 10개에서 15개로 늘어났다.

오는 12일까지 서번트 및 개념예장 강화 시 대성공·극대성공 확률이 4배로 적용되며, 모든 요일 퀘스트와 백지화 지구 프리 퀘스트의 소비 AP가 절반으로 줄어들었다.

특히 넷마블은 2026 봄의 축제를 기념해 복주머니 픽업을 진행한다. 이용자는 18개 그룹 중 하나를 선택한 뒤 유료 성정석 15개를 사용해 소환할 수 있으며, 이를 통해 반드시 5성 서번트 1기 이상을 획득할 수 있다.

이와 함께 ‘5성 스페이스 에레쉬키갈’, ‘5성 양귀비’, ‘5성 카마’ 등을 획득할 수 있는 픽업 소환도 마련됐다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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