조인영, 김히어라·한지은과 한솥밥…그램엔터 새둥지

배우 조인영이 그램엔터테인먼트와 전속 계약을 체결하며 새로운 도약에 나선다.

소속사 그램엔터테인먼트 측은 1일(오늘) “신선한 마스크와 탄탄한 기본기를 지닌 배우 조인영과 전속 계약을 체결했다”며 “그녀가 가진 다채로운 이미지와 무한한 잠재력을 마음껏 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

조인영은 그간 캔버스 앤 갤러리, 미샤 뷰티 캠페인, 백 앤 센스, 리만 브랜드 필름 등 다수의 광고에 출연하며 광고계의 주목을 받아왔다. 감각적인 비주얼과 신비로운 분위기로 탁월한 흡인력을 증명한 그녀는 이번 전속 계약을 기점으로 활동 영역을 넓혀 배우로서의 입지를 탄탄하게 다질 예정이다.

특히 조인영은 2025년 tvN 드라마 ‘그놈은 흑염룡’에 출연해 대중에게 눈도장을 찍은 바 있다. 이어 올해 다채로운 활동을 통해 시청자들을 만나며 업계의 새 기대주로서 존재감을 각인시킬 예정이다. 독보적인 무드와 안정적인 캐릭터 소화력을 바탕으로 자신만의 연기 색깔을 채워나갈 조인영의 향후 행보에 귀추가 주목된다.

이처럼 무궁무진한 매력을 지닌 신예 조인영이 새 소속사 그램엔터테인먼트와 어떤 시너지를 발휘할지 기대가 모인다.

조인영과 전속 계약을 체결한 그램엔터테인먼트는 배우 강형석, 김히어라, 범도하, 윤나무, 장성윤, 한지은, 홍인이 소속되어 있는 종합엔터테인먼트사다.

지동현 기자 ehdgus1211@sportsworldi.com

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