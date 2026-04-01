빌드업·득점력 총체적 난국… 월드컵 우려 커지는 홍명보호

아쉬워하는 손흥민. 사진=대한축구협회 제공

홍명보호가 빌드업부터 골 결정력까지 문제를 노출했다. 대표팀 이강인(왼쪽에서 2번째)이 1일 오스트리아 빈 에른스트 하펠 경기장에서 열린 오스트리아와의 평가전에서 0-1로 진 뒤 아쉬워하고 있다. 사진=대한축구협회 제공.

홍명보호에 적신호가 켜졌다. 빌드업은 허술하고, 골 결정력마저 떨어진다. 이대로 월드컵으로 향해도 괜찮을까.

홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀이 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 불과 2개월 앞두고 치른 최종 모의고사 2연전을 모두 패했다. 모두 무득점 패배다. 1일 오스트리아 빈의 에른스트 하펠 경기장에서 열린 오스트리아와 평가전에서는 0-1로 패했고, 지난달 28일 코트디부아르전에서는 0-4로 패했다. ‘2패 0득점 5실점’이 최종 모의고사 성적표다.

두 경기 모두 월드컵 본선을 대비한 리허설이었다. 오스트리아는 조별리그 첫 경기 상대인 체코를, 코트디부아르는 최종전 상대인 남아프리카공화국을 대신한 상대였다. 본선 32강 진출을 위해서는 반드시 꺾어야 할 상대들이다.

하지만 경기력은 기대에 한참 미치지 못했다. 특히 패스 싸움에서 밀린 게 컸다. 상대의 전방 압박에 빌드업은 원활하지 않았다. 결국 최전방에서의 공격이 매끄럽게 진행되지 않는 악순환이 이어졌다.

여기에는 공통점이 있다. 패스 효율이 낮다는 점이다. 축구 통계 매체 소파스코어에 따르면 한국은 코트디부아르전에서 총 474개의 정확한 패스를 했다. 코트디부아르(464개)보다 많았다. 다만 최전방 구역인 파이널서드에서의 패스 정확도는 73%-80%로 뒤졌다. 득점 확률이 가장 높은 지역에서 패스가 날카롭게 이어지지 못했다는 의미다. 실제 이날 한국은 황희찬(울버햄튼)과 오현규(베식타시) 등 개인 기량에 의존하는 모습이 많이 나왔다.

오스트리아전에서도 비슷했다. 정확한 패스에서 299개-407개로 밀렸다. 여기에 롱패스(57개)와 크로스(14개) 시도 모두 오스트리아(50개-13개)보다 많았다. 짧게 주고받는 패스가 적었다는 의미다. 결국 후방에서 날린 ‘뻥 축구’에 의존하는 전술적 취약을 드러내면서 찬스 메이킹에 실패했다. 후반 29분 손흥민(LAFC)에게 날카로운 긴 침투 패스를 날린 이강인(PSG) 정도만 눈에 띄었다.

고질적인 골 결정력 부재도 여전했다. 한국은 오스트리아전에서 11개의 슈팅을 날렸으나 유효 슈팅은 2개에 불과했다. 지난 코트디부아르전까지 합치면 총 23개의 슈팅에서 유효 슈팅이 4개다. 빌드업이 원활하게 이뤄지지 않으니, 결정적인 득점 창출 기회를 만들어내지 못했다. 수비가 겹겹히 쌓여있는 상황에서 슈팅마저 예리하지 못하니 득점이 나올 리 만무했다. 이 과정에서도 손흥민에게 의존하는 모습이 나타났다. 손흥민마저 창이 무뎌지면서 전체적으로 어려움을 겪었다.

우려가 깊어진다. 홍 감독은 오는 5월 중순 최종 명단을 발표한다. 이후 대표팀 본진이 미국 사전캠프로 향한다. 그곳에서 한두 차례 연습경기를 치를 것으로 보인다. 다만 함께 발맞춰볼 시간이 절대적으로 부족하다. 홍 감독이 이 난제를 어떻게 헤쳐 나갈지 시선이 집중된다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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