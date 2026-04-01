제주SK, 올해도 제주 4·3 아픔 나누고 알린다… 유니폼에 ‘동백꽃 패치’ 부착

사진=제주SK FC 제공

올해도 프로축구 제주SK 선수들의 가슴에는 동백꽃이 활짝 핀다.

제주SK 제주 4·3 78주년을 맞이해 오는 4일 오후 2시 제주월드컵경기장에서 열리는 부천FC1995와의 하나은행 K리그1 2026 6라운드 홈 경기에서 ‘동백꽃 패치’를 가슴에 품고 뛴다. 이날 경기 시작을 앞두고 제주 4.3 추모를 위해 묵념을 가지며 희생자를 추모할 예정이다.

동백꽃은 제주의 아픔을 간직한 제주 4·3의 상징이다. 1992년 강요배 화백의 4·3 연작 ‘동백꽃 지다’를 시작으로 동백꽃은 제주 4·3 희생자의 상징으로 자리 잡았다. 제주는 제주 4·3의 아픈 역사를 잊지 않고자 2021시즌부터 매년 4월 유니폼 가슴 부위에 동백꽃 패치를 부착하고 공식 경기에 나서 도민의 아픔을 함께 나누고 전국적으로 알리고 있다.

제주 4·3은 1948년 제주에서 발생했다. 해방 이후 무력 충돌과 진압 과정에서 수많은 제주도민이 희생됐고 그 아픔은 여전히 제주도민과 제주 전체에 남아 있다. 이에 제주는 매년 제주 4·3 희생자 추념일을 맞아 희생자와 유족들 더 나아가 제주의 아픔을 치유하고 화해와 상생이라는 4·3의 정신을 알리기 위해 다양한 노력을 기울이고 있다.

제주는 2018년 제 70주년을 맞이해 ‘4월엔 동백꽃을 달아주세요’ 릴레이 캠페인을 전개하며 선수단과 구단 프런트 전원이 동참했다. 4·3 유족회 아이들 22명을 초대해 선수단과 함께 입장하며 4·3 추모 및 알리기에 나서기도 했다.

제주 관계자는 “매년 제주의 4월에는 동백꽃이 핀다. 제주 연고 프로구단으로서 제주 4·3의 아픔에 공감하고 우리가 가진 것들을 통해 널리 알리면서 축구 이상의 역할을 도민들과 함께 하고자 한다. 우리의 목표는 우리 구단과 K리그가 축구의 영역을 넘어 국가와 사회 전반에 영향을 끼치고 발전을 이끌어가는 선한 영향력이 되는 것”이라고 말했다.

김진수 기자 kjlf2001@sportsworldi.com

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