타이어뱅크, 소방히어로 48호 주인공 선정

지난 31일 충남 공주시 사곡면에 위치한 중앙소방학교에서 소방히어로 감사장 전달 후48번째 주인공인 박성진 소방위가 기념 촬영을 하고 있다.

타이어 유통 전문기업 타이어뱅크㈜(회장 김정규)와 한국노총 산하 전국소방안전 공무원 노동조합과 함께 선정하는 소방히어로 48호 주인공이 선정 됐다. 48번째 주인공은 소방청 산하 중앙소방학교 교관으로 근무하는 박성진 소방위를 선정하고 근무지를 찾아 감사장을 전달했다.

박성진 소방위는 지난 2009년 임관해 1,300여 회가 넘는 재난 현장에서 소중한 생명과 재산을 보호하는데 기여한 베테랑 소방관이다. 소방관으로서의 책임감으로 인명구조사, 스킨스쿠버, 무인멀티콥터 조종사 등 각종 자격증을 취득했다. 현장 전문성 강화를 위해 노력하는 소방관으로 동료들에게 큰 귀감이 되어 온 것으로 알려졌다.

그동안의 경험과 학술적 연구를 바탕으로 중앙소방학교 교관 임무 수행 중이다. 교관으로 재직하며 후임 소방관들의 재난 현장 대응력 향상과 구조 전문 인력 발굴에 기여하는 등의 공로로 소방히어로 48호로 선정됐다.

박성진 소방위는 “소방히어로 선정이 과분한 영광이라고 생각하며 더 큰 책임을 느낀다.”며 “국민을 위해 최선을 다해 국민의 희망이 될 수 있도록 노력하겠다.”고 선정 소감을 밝혔다. 한편, 타이어뱅크(주)는 ESG경영활동의 일환으로 전국 소방안전 공무원 노동조합과 업무협약을 통해 매월 전국의 소방관들을 대상으로 ‘소방히어로’를 선정하고 국민의 생명과 재산 수호 노고에 대한 감사의 마음을 전달하고 있다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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