비공식 천만 ‘바람’ 17년 만에 온다…‘짱구’ 예고편 공개

영화 짱구가 공식 포스터와 공식 예고편을 공개했다

영화 짱구는 매번 꺾이고 좌절해도 배우가 되겠다는 바람 하나로 버티고 일어서는 오디션 천재 '짱구'(정우)의 유쾌하고 뜨거운 도전 드라마.

영화 짱구가 공식 포스터와 공식 예고편을 공개하며 올봄 극장가에 유쾌하면서도 뜨거운 청춘의 에너지를 전할 예정이다. 먼저 공개된 공식 포스터는 짱구(정우), 장재(신승호), 깡냉이(조범규)가 나란히 서서 서로를 바라보며 웃고 있는 장면으로 눈길을 끈다. 특히 가운데 선 짱구를 중심으로 친구들과 나누는 즐거운 순간은 세 인물의 케미스트리를 생생하게 전한다. 여기에 “바람은 이루어진다”라는 문구와 포스터를 가득 채운 타이틀 짱구는 꿈을 향해 버티는 청춘의 이야기를 직관적으로 드러내며 기대감을 높인다.

함께 공개된 공식 예고편은 오디션장에서 온몸을 던지는 짱구와 “네, 됐어요”라는 냉정한 반응으로 시작해 현실의 벽을 실감하게 한다. 이어 “99번째 오디션 탈락”이라는 문구와 함께 친구들과의 유쾌한 순간부터 사랑 앞에서의 서툰 감정까지 더해지며 짱구의 파란만장한 청춘 생존기가 펼쳐진다. 특히 “99번 자빠져도, 100번 다시 일어난다”라는 문구는 영화의 메시지를 강렬하게 각인시키며 좌절 속에서도 다시 도전하는 청춘의 태도를 상징적으로 보여준다. 여기에 “나는 이거 말고는 할 줄 아는 게 없다”라는 짱구의 대사는 현실적인 공감을 끌어내며 관객들의 마음을 자극한다.

이처럼 짱구는 웃음과 현실 그리고 버티는 시간의 의미를 담아낸 작품이다. 성공의 결과가 아닌 그 과정에 집중한 청춘의 이야기를 통해 깊은 공감과 응원을 전할 예정이다. 올봄 극장가에 또 하나의 공감 바람을 불러일으킬 영화 짱구는 4월 22일 전국 극장에서 개봉한다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]