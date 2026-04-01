윤하, ‘우주 관련 가사 포기한다’ 깜짝 선언한 사연

김희철의 추카추카추 예고 화면 캡처

‘김희철의 추카추카추’에 가수 윤하가 게스트로 출연한다.

2일 오후 6시 업로드되는 ‘김희철의 추카추카추’ 18회에는 ‘22년째 믿고 듣는 가수’ 윤하가 출연해 대표곡 ‘사건의 지평선’, ‘기다리다’ 무대와 함께 최근 발매한 신곡 ‘염라’ 무대를 선보이며 관객들의 뜨거운 호응을 끌어냈다.

이날 밸런스 토크 중 윤하는 ‘윤하 그래미상 수상 vs 윤하 장학생 노벨상 수상’ 질문에 의외의 답을 내놓았다. 또 “‘사건의 지평선’의 성공에 과학 유튜버 궤도 지분이 있냐”는 질문에 윤하가 “그렇다”라고 답해 김희철을 놀라게 하기도 했다. 윤하가 궤도의 지분을 인정하게 된 이유를 밝히자 모두가 폭소했다.

이어진 토크에서는 윤하가 밸런스 게임에 과몰입한 나머지 ‘우주 관련 가사’를 포기하겠다고 깜짝 선언했다. 어떤 사연인지 그 전말에 관심이 쏠린다.

윤하가 본업 천재력을 자랑하는 무대와 밸런스 게임 과몰입 모멘트는 ‘김희철의 추카추카추’ 18회를 통해 확인할 수 있다.

한편, ‘김희철의 추카추카추’ 18회는 4월 2일(목) 오후 6시 공개된다. ‘김희철의 추카추카추’ 는 슈퍼주니어의 우주대스타 김희철이 호스트로 나서, 축하가 필요한 관객을 초대해 게스트와 함께 특별한 시간을 보내는 유튜브 음악 예능 프로그램이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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