‘라그나로크 아이들 어드벤처 플러스’ 첫 컬래버, '독수리 오형제' 만났다

그라비티는 지난달 31일부터 방치형 RPG ‘라그나로크 아이들 어드벤처 플러스’와 애니메이션 ‘독수리 오형제’ 컬래버레이션을 시작했다고 1일 밝혔다.

이번 컬래버는 라그나로크 아이들 어드벤처 플러스 국내 론칭 후 처음으로 진행하는 만큼 국내 유저들의 관심이 높다. 독수리 오형제는 1970년대 일본에서 과학닌자대 갓챠맨이라는 제목으로 방영된 SF 애니메이션 시리즈로 전 세계적인 인기를 얻은 작품이다. 해당 애니메이션은 국내에서 2000년대 초반까지 약 30년 동안 방영하며 많은 사랑을 받았다.

그라비티는 다채로운 협업 이벤트로 풍성한 혜택을 선사한다. 먼저 오는 5일까지 독수리 오형제의 2호 캐릭터 콘돌 죠를 활용한 펫 이벤트를 진행한다. 이벤트 기간 동안 호감 아이템을 통해 자신의 펫 호감도를 높일 수 있으며 호감도가 일정 수준 이상 올라가면 신규 펫 콘돌 죠, 폭탄링 조각 5개 등 보상으로 획득 가능하다. 해당 기간 동안 쌓은 펫 콘돌 죠 성장 포인트에 따라 각 서버 별 1위에서 10위까지 랭킹별로 황수정 5개, 100만 펫 경험치 등도 지급한다.

이와 함께 오는 14일까지는 게임에 14일간 연속 출석 시 매일 펫 경험치나 카드 등을 받을 수 있다. 7일 차와 14일 차에는 창공의 수호자 칭호와 하늘을 지배하는 자 프레임 아이템을 증정한다.

선상웅 그라비티 라그나로크 아이들 어드벤처 플러스 사업 PM은 “라그나로크 아이들 어드벤처 플러스 론칭 후 첫 콜라보레이션을 인기 애니메이션 독수리 오형제와 진행하게 되어 매우 기쁘다”며 “주인공 콘돌 죠를 게임 속에서 직접 만날 수 있는 만큼 컬래버 기간 동안 이벤트에 참여해 특별 보상을 받아가시길 바란다. 추후 콘돌 죠 외에 다른 독수리 오형제 주인공들의 콘텐츠도 추가할 예정이오니 많은 기대 부탁드린다”라고 전했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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