콜라보 유니폼+핑크빈 시투… KT, 위즈파크서 메이플스토리 데이 연다

사진=KT 위즈 제공

프로야구 KT는 오는 11일, 12일 두산과의 2026시즌 KBO리그 정규리그 홈 주말 2연전에서 넥슨의 인기 온라인 게임 ‘메이플스토리’ 지적재산권(IP)과 협업해 ‘메이플스토리 데이’를 개최한다.

올해로 두 번째를 맞이하는 ‘메이플스토리 데이’를 기념해 선수단은 메이플스토리 인기 캐릭터인 ‘핑크빈’과 ‘예티’로 디자인한 컬래버레이션 유니폼을 착용한다. 11일엔 ‘핑크빈’의 시구 행사도 진행될 예정이다.

다양한 컬래버레이션 상품들도 팬들을 찾아간다. 메이플스토리 어센틱 유니폼 외에도 IP들을 활용한 모자와 크로스백, 티켓 홀더 등 새로운 상품들이 출시된다.

경기 중에는 메이플스토리 스페셜 이닝 이벤트, 실시간 장내 이벤트들이 진행되며, 위즈 파크 2층에 신설된 미디어 월에서는 메이플스토리를 테마로 한 생동감 넘치는 영상이 상영된다.

2026 메이플스토리 데이와 관련한 자세한 행사 내용은 구단 공식 홈페이지와 SNS 채널에서 확인할 수 있다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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