퍼즐 세븐틴, 서비스 1주년 업데이트…‘디노’ 라방 동시 진행

퍼즐 세븐틴이 다양한 참여형 이벤트와 라이브 방송 등 다채로운 콘텐츠로 팬 경험을 한층 확장한다.

드림에이지는 자사가 개발·서비스하는 모바일 퍼즐 게임 ‘퍼즐 세븐틴(Puzzle SEVENTEEN)’의 서비스 1주년을 맞아 신규 코스튬, 소셜 경쟁형 콘텐츠, 다양한 기념 이벤트를 아우르는 대규모 업데이트를 실시했다고 1일 밝혔다.

이번 업데이트를 통해 다양한 신규 콘텐츠와 이벤트가 추가됐다. 디노가 라이브 방송에서 직접 착용할 특별 코스튬 픽업이 오픈되며, 1주년을 기념한 ‘경음악의 신’ 코스튬 신규 스페셜 박스도 함께 선보인다.

1주년을 기념한 이벤트도 순차적으로 펼쳐진다. 공식 SNS에서는 다양한 인증 이벤트가 진행되며, 1주년 브랜드 페이지를 통해 5일간 특별 쿠폰이 매일 공개된다. ‘럭키박스 릴레이 이벤트’를 통해서는 카드팩을 포함한 다양한 보상을 받을 수 있다.

신규 소셜 경쟁형 콘텐츠 ‘블라스트 파티’도 새롭게 추가됐다. 퍼즐 플레이 중 블라스트를 활용해 다른 유저들과 경쟁하는 방식으로, 각 단계 우승 시 풍성한 보상을 획득할 수 있다.

이 밖에도 퍼즐 세븐틴 공식 SNS에서는 멤버 민규의 생일을 기념한 다양한 참여형 이벤트가 마련됐다.

오늘 함께 진행되는 라이브 방송에서는 세븐틴 멤버 디노가 직접 게임을 플레이하며 유저들과 실시간으로 소통하고, 다양한 이벤트와 쿠폰 등 풍성한 보상도 제공될 예정이다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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