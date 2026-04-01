“거짓말이길 바랄 것”…김동완, 팬들 저격? 의미심장 심경

김동완이 4월 1일 스레드에 올린 내용. 사진 출처=김동완 스레드 계정 캡처

그룹 신화의 멤버 겸 배우 김동완이 최근 불거진 각종 논란에 대해 사과한 가운데, 자신의 소셜미디어(SNS)에 의미심장한 글을 또다시 올렸다.



김동완은 1일 SNS에 “난 오늘 거짓말을 하지 않을 것”이라며 “왜냐하면 신화의 모든 팬들이 나의 스레드(SNS) 자체가 거짓말이길 바라기 때문”이라고 적었다. 그는 이날 오전 이른 시간에 글을 올려 “왜 안 잤냐고 물으신다면 생각할 일이 있어서 안 잤다고 말하겠다”며 “내일 자면 되는 직업이라 미안하다”고 적기도 했다.



비슷한 시각 다른 글에서는 “‘박제’해야겠다”며 “박제에 대해 좀 회의적이었는데, 내가 너무 남자 입장에서만 봤던 것 같다”고 말했다. 이어 “멀쩡해 보이는 계정들도 선 넘는 경우가 많다. 방금도 어린 친구 계정에 달린 댓글 보고 좀 놀랐다”고 덧붙였다. 또 “나도 이상한 아저씨지만, 선 넘는 인간들이 너무 많다”고 강조했다.



앞서 그는 최근 폭행 논란에 휩싸인 MC 딩동을 공개 응원하며 불거진 경솔함 지적과, 뒤이어 터져 나온 전 매니저의 인성 폭로 및 과거 행적 논란에 대해 “최근 일로 마음 불편하셨을 모든 분들께 깊이 사과드린다”고 했다.



다만 이후 팀 동료 이민우의 결혼식에 불참한 신혜성이 주목받자, 그를 옹호하듯 “조용히 살고 싶다는 선택에 왜 자꾸 의미를 붙이려 할까”라고 올려 또다시 일부 팬들의 질타를 받았다.



한편 그는 지난해 11월 SNS에 “오만함이 도를 넘어 꼴값이 돼 버렸다”며 “자중해라, 김동완”이라고 적은 바 있다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]