김재환까지 터진다면…SSG표 홈런군단, 부활하나

사진=SSG랜더스 제공

홈런군단의 부활일까.

프로야구 SSG는 전통적으로 출발이 좋은 팀이다. 봄에 강하다. KBO리그에 뛰어든 2021시즌(전신 SK 인수)부터 지난해까지 3~4월 승률 1위(0.585)를 자랑한다. 워낙 가을 임팩트가 강해(9월 이후 승률 0.534·1위) 가려진 측면이 있을 뿐이다. 올해도 마찬가지. 3월 치른 3경기서 모두 승전고를 울리며 쾌조의 발걸음을 자랑했다. SSG가 개막 3연승을 내달린 것은 2022시즌 이후 4년 만이다. 당시 SSG는 10연승을 신고, 와이어 투 와이어 통합 우승을 일궜다.

반가운 부분은 SSG만의 색깔을 되찾아가고 있다는 점이다. 화끈한 대포다. 3경기서 SSG는 5번의 아치를 그렸다. 이 기간 롯데(7개) 다음으로 높은 수치다. SSG는 과거 ‘홈런 군단’ 이미지가 강했다. 타자친화적인 SSG랜더스필드를 홈구장으로 사용하는 데다. 전략적으로 거포들을 많이 영입했다. 2021~2023시즌 3년 연속 팀 홈런 1위에 올랐다. 다만, 2024시즌부턴 삼성에 내줬다. 2024시즌 4위(152개)에 그친 데 이어 2025시즌엔 5위(127개)까지 떨어졌다.

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SSG는 2028시즌부터 시작될 청라돔 시대를 준비 중이다. 그때까지 차근차근 발걸음을 떼겠다는 각오다. 지난 시즌 3위를 마크한 만큼, 올해는 더 높은 곳을 바라본다. 스토브리그서 베테랑 김재환을 영입한 배경이다. 서로의 갈증이 잘 맞아떨어졌다. 김재환은 리그를 대표하는 거포 중 한 명이다. 정들었던 잠실구장을 떠나 도전을 외쳤다. SSG로선 타선의 무게감을 더하는 동시에 최정, 고명준 등 기존 자원들과의 시너지 효과를 기대할 수 있는 결정이었다.

새로운 4번 타자. 부담이 없다면 거짓말일 터. 이숭용 SSG 감독은 ‘편하게 하라’고 다독였지만, 스윙은 다른 말을 하고 있었다. 개막시리즈(KIA와의 2연전)서 9타석 연속 빈손으로 돌아섰다. 인내는 길지 않았다. 지난달 31일 키움과의 홈경기였다. 1-2로 쫓아가던 6회 말 세 번째 타석서 귀중한 동점 희생플라이를 때려냈다. 시즌 첫 타점을 작성했다. 이어 4-2로 앞선 7회 말엔 1사 1, 2루 찬스서 짜릿한 손맛까지 봤다. 이날만 4타점을 쓸어 담으며 포효했다.

SSG는 저력이 있는 팀이다. 매번 객관적 전력 이상의 성적을 빚으며 야구계를 놀라게 했다. 사실 올 시즌을 앞두고도 높은 평가를 받진 못했다. 에이스 김광현의 부재가 컸다. 어깨 통증으로 수술대에 올랐다. 정규리그 안에 돌아오긴 쉽지 않다. 새롭게 선발 로테이션을 꾸려야 상황. 자칫 SSG가 자랑하는 불펜에까지 부정적 영향을 미칠 수도 있다. SSG가 찾은 해법은 공격력 강화다. 김재환을 필두로 한 파워 히터들이 갈증을 해소할 수 있을지 관심이 쏠린다.

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이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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