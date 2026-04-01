메카미 시프티와 함께…‘니케’ 만우절 이벤트 공개

승리의 여신: 니케가 만우절을 맞아 특별한 이벤트를 전개한다.

레벨 인피니트는 시프트업이 개발하고 자사가 서비스하는 승리로 향하는 소녀들의 건슈팅 RPG ‘승리의 여신: 니케’에서 만우절 이벤트와 영상을 공개했다고 1일 밝혔다.

만우절 이벤트 미션 ‘FOOL METAL PANIC!’에서는 초절정 미소녀 로봇 ‘메카미 시프티’와 함께 세계 평화를 위한 모험을 즐길 수 있다. 또 오는 4일까지 이벤트 미션을 완료하면 만우절 기념 로비 배경, 라이브 월페이퍼 등 다양한 보상이 주어진다.

아울러 유니온 사격장에 메카미 시프티를 비롯한 ‘시프티’, ‘슈엔’, ‘메카 시프티’까지 총 네 명의 역대 만우절 전용 캐릭터가 추가된다. 이와 함께 로비 테마도 메카미 시프티로 변경되며, 전초 기지에는 특별 게스트가 찾아오는 테마 이벤트가 진행된다.

뿐만 아니라 전투 진입 시 귀여운 SD 캐릭터들이 활약하는 모습을 만나볼 수 있으며, 만우절 기념 스페셜 요격전 MOG와 시뮬레이션 ‘FOOL SIMULATION’, 이상한 물건을 판매하는 스페셜 상점이 한정 기간 개방된다.

이 밖에 공식 유튜브 채널을 통해 만우절 특별 기획 영상을 공개했으며, 유형석 디렉터가 직접 등장해 2036년 선보일 승리의 여신: 니케 IP 확장 신규 프로젝트 지상 베타 시즌 10을 진중하면서도 재치 있는 구성으로 소개해 색다른 재미를 더했다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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