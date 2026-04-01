‘20kg 감량’ 성해은, 눈바디로 확인한 다이어트 성공…“몸무게보다 라인 확인”

사진 = 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’

넷플릭스 예능 ‘환승연애’ 출연으로 주목받은 인플루언서 성해은이 다이어트 이후 근황을 전하며, 자신만의 체중 관리 노하우를 공개했다.

성해은은 3월 31일 자신의 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’를 통해 ‘-20kg의 비결! 다이어트 식단 브이로그’라는 제목의 영상을 공개했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’

영상에서 그는 겨울철 체중 증가로 인한 고민을 털어놓으며 본격적인 다이어트 계획을 밝혔다. 성해은은 “겨울에 먹고 놀고 쉬어서 큰일 났다. 다이어트를 제대로 하려고 한다”며 “봄이라서 옷도 얇아졌고 옷으로 숨길 수 없다”고 전했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’

성해은은 아침부터 헬스장에서 웨이트와 러닝을 진행한 뒤, 단백질 쉐이크, 두부 유부초밥, 단백질 알리오 올리오, 삶은 달걀 등을 식단으로 섭취했다.

사진 = 유튜브 채널 ‘해피해은 HAEPPY’

이어 크롭티를 입고 몸매를 체크하며 “몸무게에 연연하지 않는다. 숫자에 집착하면 강박이 생긴다”며 “허리 라인으로 체크한다. 뱃살이 찌면 통짜 몸매가 된다. 키가 크고 뼈대가 있어 살이 찌면 티가 난다”고 자신의 체형 특성과 맞춤 관리의 중요성을 강조했다.

한편 성해은은 이전에도 70kg에서 50kg까지 20kg 감량에 성공한 경험을 공개하며 화제를 모은 바 있다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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