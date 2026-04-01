모코코 생일 축제 열린다…‘로스트아크’ 이벤트 풍성

스마일게이트는 다중접속역할수행게임(MMORPG) ‘로스트아크’ 인기 마스코트 ‘모코코’의 생일을 기념해 특별한 이벤트를 실시한다고 1일 밝혔다.

모코코는 게임 속 모코코 씨앗을 캐릭터화 한 로스트아크의 인기 마스코트 중 하나로 로스트아크는 매년 4월 5일을 모코코의 생일로 정하고 다양한 이벤트를 전개한다.

올해는 ‘모코코 생일 케이크 만들기’를 주제로 오는 29일까지 약 한 달간 이벤트를 진행한다. 모험가들은 게임 접속, 특정 콘텐츠 플레이 등 주어진 미션을 달성하고 획득한 포인트를 소모해 총 4개의 선물 상자를 순서대로 열어서 모코코의 생일 케이크를 완성할 수 있다. 선물 상자를 열 때마다 다양한 케이크 장식과 성장에 필요한 아이템을 보상으로 획득할 수 있다.

또한 이벤트 기간 동안 완성한 케이크의 숫자에 따라 게임 내 생일 이모티콘 팩, 모코코 생일 모자 상자, 도약의 전설 카드 선택 팩, MVP 배경 등 특별 보상도 받아볼 수 있다. 추가로 케이크 12개를 완성하면 경품 이벤트에도 자동 응모하게 되며, 2000명 추첨을 통해 꿈꿔바바 무드등, 모코코 선풍기, 게이머 모코코 봉제 인형, 모코코 인형, 모코코 러기지택, 실리콘 참 세트 등 경품을 탈 수 있다.

뿐만 아니라 오늘 이후 접속하는 모든 모험가에게는 영지 방명록을 꾸밀 수 있는 모코코 방명록 배경이 증정된다. 또 4월 5일 하루 진행되는 생일 기념 핫타임 이벤트로 다양한 아이템 보상도 받을 수 있다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]