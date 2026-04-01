아카데미 2관왕이라는 역사를 쓴 케이팝 데몬 헌터스(케데헌)가 금의환향했다.

1일 서울 CGV용산아이파크몰에서 넷플릭스 영화 케이팝 데몬 헌터스의 제98회 아카데미 수상 기념 기자간담회가 진행됐다. 이날 현장에는 메기 강 감독·크리스 애플한스 감독을 필두로 이재·이유한·곽중규·남희동이 참석해 향후 계획과 수상 소감을 전했다.

케데헌은 케이팝 슈퍼스타 걸그룹 헌트릭스가 무대 뒤에서는 세상을 지키는 악령 사냥꾼으로 활약하는 이야기를 담은 액션 판타지 애니메이션이다. 제53회 애니상 최우수 애니메이션상과 감독상부터 제31회 크리틱스 초이스 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제83회 골든글로브 시상식 애니메이션상과 주제가상, 제68회 그래미 어워드 OST상까지 주요 시상식을 휩쓸며 수상 레이스를 이어왔다. 여기에 최근 제98회 아카데미 시상식에서 장편 애니메이션상과 주제가상까지 수상하며 전대미문의 기록을 남겼다.

이날 간담회의 화두는 단연 차기작인 시즌 2였다. 메기 강 감독은 “케데헌2는 스포일러 없이 진행하고 싶다”면서도 “큰 아이디어를 잡고 있는 상황이라 아직 자세한 건 없다”며 “케데헌1의 이전 이야기일지 이후의 이야기일지 아직 잘 모르겠다. 제가 보고 싶은 영화를 만들거고 더 큰 영화가 될거다”라고 말했다.

공동 연출자인 크리스 애플한스 감독은 팬들의 관심사인 캐릭터 진우의 재등장 여부에 대해 “진우는 우리 마음속에 살아있다”는 답변으로 기대감을 높이면서도 상세한 설정에 대해서는 말을 아꼈다.

제작진은 작품의 성공 비결로 전 세계 팬들의 지지와 한국적 정체성을 꼽았다. 크리스 애플한스 감독은 “시작부터 팬들을 가족처럼 느꼈고, 그들이 우리 영화를 발견해 세계로 확산시켜 주었다”며 공을 돌리며 “규칙을 깨고 한계를 확장하고자 한다. 결국엔 ‘한국됨’이 영화의 영혼이기 때문에 그에 기반해서 나아가겠다. ‘한국스러움’을 기반으로 이를 다져나가되 새로움을 더하겠다”며 차기작에 대한 방향을 전했다.

특히 가장 기대를 모으고 있는 OST 장르에 대해 메기 강 감독은 “트로트는 우리나라의 전통색이고 헤비메탈은 K-팝의 베이스라서 섞어서 잘 쓰고 싶은 생각이 있다”고 힌트를 남겼다.

아카데미 골든 공연에서는 판소리와 사물놀이가 어우러진 퍼포먼스가 펼쳐진 바 있다. 북과 장구 등 전통 악기를 든 연주자들과 전통 의상을 입은 공연단이 무대에 등장해 한국적인 분위기를 한껏 끌어올렸다.

이재는 화제를 모았던 골든 공연에 대해 “사실 리허설 때 무대를 보고 많이 울었다. 렇게 큰 무대에서 우리나라 국악과 판소리를 같이 할 수 있다는 게 한국인으로서 자랑스러웠다. 그때가 가장 만족스럽고 감동적인 순간이었다”고 밝혔다.

이재는 당시를 돌아보며 “감독과 배우들이 응원봉을 흔드는 모습은 일부러 안 봤다. 시상식이 끝나고서야 확인했다”며 “레오나르도 디카프리오가 응원봉을 들 줄은 몰랐다. 정말 신기했다. 모든 감독과 배우들이 응원봉을 들고 있으니 K-문화의 힘을 느꼈다”고 웃어 보였다.

마지막으로 메기 강 감독은 “어릴 때 일본과 중국 애니메이션은 볼 수 있어도 한국 작품은 잘 보지 못해서 꼭 이 프로젝트를 만들고 싶었다. 저뿐만 아니라 모든 한국인들에게 필요한 작품이라고 생각했다”며 “이번에 한국에서 크리스와 시간을 보내며 더 좋은 아이디어를 얻을 것 같다”고 시즌2를 향한 기대를 당부했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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