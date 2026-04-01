“프로야구 암표 끝까지 잡는다” 문체부, 게시글 186건 경찰 수사 의뢰

최휘영 문화체육관광부 장관(왼쪽)이 지난 28일 서울 송파구 잠실야구장에서 열린 '2026 신한 SOL KBO리그 공식 개막전'에 참석해 허구연 KBO 총재와 함께 경기를 관람하면서 이야기를 나누고 있다.사진=문화체육관광부 제공

“모든 수단을 동원해 선제 대응하겠습니다.”

문화체육관광부는 1일 “2026 프로야구 개막과 함께 증가하는 암표 거래에 대응하기 위해 프로야구 암표 신고·모니터링 결과를 바탕으로 고액·다량 암표 의심 사례 186개의 게시물에 대해 경찰에 수사를 의뢰했다”고 밝혔다.

올해 2월부터 3월까지 프로야구 암표 신고·모니터링 결과, 약 1만6000여건이 확인되었다. 특히 개막전(3. 28.~29.) 전후로는 정가 대비 최대 약 13배 고액 거래, 동일 계정 다량 좌석 확보 및 재판매 등 조직적 거래 정황이 다수 확인됐다. 이 중 다량·연석 판매, 과도한 웃돈 거래, 동일 계정 반복 거래 등 부정거래 의심 사례를 분석․파악해 경찰청에 수사를 의뢰했다.

문체부는 암표 거래가 공정한 관람 질서를 훼손하는 중대한 불법행위라고 보고, 프로스포츠협회 ‘프로스포츠 온라인 암표신고센터’를 중심으로 온라인 거래를 상시 모니터링하고 있다. 또한 수집된 게시물에 대해 좌석 정보, 거래조건, 동일 계정 반복 여부, 웃돈 수준, 플랫폼 간 중복 게시 여부 등을 종합적으로 분석하고 있으며, 거래 수법을 기반으로 의심 사례를 선별하고 있다.

아울러 암표 문제를 근본적으로 해결하기 위해 법 개정과 현장 대응을 병행하는 종합 대책을 추진하고 있다. 국민체육진흥법 개정(2026. 2. 27. 개정 공포, 8. 28. 시행)을 통해 매크로(정보통신망에 지정된 명령을 자동으로 반복 입력하는 프로그램) 사용 여부와 관계없이 모든 부정거래를 금지하고, 판매 금액의 최대 50배 이하 과징금 부과 및 신고포상금 제도를 도입하는 등 처벌 수준을 대폭 강화했다.

표=문화체육관광부 제공

이뿐만이 아니다. 지난달 5일 경찰청과 공정거래위원회, 프로스포츠협회, 한국야구위원회(KBO), 예매처, 중고 거래 플랫폼 등이 참여하는 ‘공연·스포츠 암표 방지 민관협의체’를 출범해 모니터링, 정보 공유, 대국민 홍보 등 협력체계를 구축했다. 예매처 및 플랫폼의 게시글 삭제, 거래 제한, 이상 거래 탐지시스템 강화 등 자율규제를 유도하고, 온라인과 경기장 현장에서 암표 근절 홍보를 병행하고 있다.

프로야구는 지난해 1270만명 이상이 관람한 대표적인 국민스포츠다. 다만 폭발적인 관람 수요 증가와 함께 암표 문제도 심화하고 있다. 이에 한국야구위원회와 각 구단은 경찰과 협력해 현장 단속을 강화하고, 누리집과 경기장 내 전광판, 배너 등을 통해 암표 근절 메시지를 상시 홍보하고 있다. 구단 차원에서 시즌권 및 회원권 부정 사용 제재, 예매 정책 위반 시 입장권 취소 및 이용 제한 등 관리 체계도 강화하고 있다.

최휘영 장관은 “암표는 단순한 개인 간 거래가 아니라, 스포츠 산업의 공정성을 무너뜨리고 국민의 관람권을 침해하는 명백한 불법행위”라며 “이번 국민체육진흥법 개정을 통해 암표 거래는 더 이상 묵인되는 행위가 아니라 고액 과징금이 부과되는 중대한 위법행위가 됐다. 법 시행 이전이라도 가능한 모든 행정·수사 수단을 동원해 선제 대응하겠다”고 밝혔다.

그러면서 “암표 근절은 정부의 단속만으로는 한계가 있으며, 국민 여러분의 인식 변화가 반드시 필요하다. 암표 근절에 모두가 적극 동참해 주시길 바란다”고 당부했다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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