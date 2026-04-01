“박보검·기안84도 제쳤다”…‘에펠탑 열쇠고리 장수’ 파코의 반란

파코가 한국 여행객들을 상대하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘꽃대호’ 쇼츠 영상 캡처

유튜브 스타 파코가 2주 연속 비드라마 출연자 화제성 1위를 차지했다.

지난달 31일 굿데이터코퍼레이션 펀덱스 홈페이지에 따르면 파코가 3월 3주차에 이어 3월 4주차도 비드라마 출연자 화제성 1위를 유지했다. 파코는 프랑스 파리 에펠탑 앞에서 에펠탑 모양 키링이나 마그넷을 판매하는 상인으로, 유창한 한국어 실력과 입담, 친절한 태도와 매너로 화제가 된 바 있다.

파코는 유튜브 계정 ‘꽃대호’에 올라온 쇼츠 영상 ‘프랑스 파리에서 제대로 당했습니다’에서 주목받았다. 영상에서 그는 독학으로 배운 한국어를 능수능란하게 사용하고 에펠탑을 배경으로 멋진 기념사진을 찍어 줬다. 해당 영상은 파코의 인기 비결 세 가지를 ‘유창한 한국어 실력’, ‘뛰어난 사진 테크닉’, ‘아줌마들 숨넘어가는 능구렁이’로 설명했다. 해당 영상은 1일 현재 조회 수 2137만4290을 달성하며 KBS 뉴스에도 소개됐다.

누리꾼들은 댓글에서 “억양이 너무 정확해서 놀랍다. 거기에 유머 조크까지 장착”, “진짜 안 살 수가 없다”, “한국어로 사람 마음 움직이게 하는 힘이 있네요”, “유퀴즈 꼭 섭외되시길” 라고 하며 호감을 표현했다.

파코는 MBC every1 예능 프로그램 ‘어서와 한국은 처음이지?’에 출연하면서 처음으로 한국을 방문했다. 해당 방송에서 파코는 진심으로 한국을 즐기고 행복해하며 “한국인은 내게 돈보다 더 큰 사랑과 애정을 준다”는 말로 시청자들을 감동하게 했다. 파코가 출연자 화제성 1위를 달성하며 ‘어서와 한국은 처음이지?’ 또한 2017년 첫 방송 이후 처음으로 출연진이 1위에 오르게 됐다.

한편 지난달 26일 방송된 ‘어서와 한국은 처음이지?’ 파코 편은 닐슨코리아 기준 약 1.5%의 시청률을 기록했다. 누리꾼들의 바람대로 ‘유퀴즈’ 등 다른 예능에서도 그를 볼 수 있을까. ‘한국인이 주는 사랑이 돈보다 크다’던 그의 고백처럼, 파코를 향한 대중의 뜨거운 관심 또한 당분간 식지 않을 전망이다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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