인포벨, 남춘천 종합물류서비스센터 기공식… 강원권 물류 거점 구축

​인포벨 남춘천 종합물류서비스센터 조감도. 사진제공=인포벨

국내 인포머셜마케팅 선두기업인 인포벨그룹이 4월 1일 강원도 춘천시 동산면 군자리 일대 부지에서 ‘남춘천 종합물류서비스센터 기공식’을 개최했다고 밝혔다.

기공식에는 육동한 춘천시장을 비롯해 최헌영 춘천MBC 사장 등 지역 주요 인사와 언론 및 산업단지 관계자 등이 참석했다.

‘애드크로스 남춘천 종합물류서비스센터’는 대지면적 약 5,850평, 건축면적 약 3,670평 규모로 조성된다. 대규모 물류센터인 만큼 춘천을 중심으로 한 강원권 물류 흐름의 효율성을 높이는 핵심 거점으로 기능할 전망이다. 특히 수도권과 인접한 지리적 이점을 기반으로 유통·배송·보관 기능을 아우르는 통합 물류 서비스 체계를 구축한다는 계획 아래, 지역민의 높은 관심을 받고 있다.

​인포벨 남춘천 종합물류서비스센터 기공식. 사진제공=인포벨

인포벨그룹 심범섭 회장은 “남춘천 종합물류서비스센터는 인포벨의 새로운 성장 축이자, 지역 경제와 함께 호흡하는 기반 시설이 될 것”이라며 “물류 효율성을 넘어, 고객과 시장을 더욱 빠르고 정교하게 연결하는 플랫폼으로 발전시켜 나가겠다”고 밝혔다.

인포벨은 광고·마케팅 분야에서 축적해온 데이터 기반 운영 역량과 상품 유통 경험을 바탕으로, 물류 영역까지 사업을 확장하며 기업 경쟁력을 강화하고 있다. 이번 물류센터 구축은 단순한 시설 확장을 넘어, 콘텐츠와 유통, 물류를 연결하는 통합 비즈니스 모델로의 진화를 의미한다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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