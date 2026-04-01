[SW포커스] “돈가스에 김치?”…BTS, ‘아리랑’의 역설

빌보드를 석권한 방탄소년단의 빛나는 성과 뒤에는 치열한 고민이 있었다.

지난달 27일 공개된 넷플릭스 장편 다큐멘터리 ‘​BTS: 더 리턴’​은 기다림 끝에 다시 하나로 뭉친 방탄소년단이 그들만의 음악을 완성해가는 컴백 여정을 담은 다큐멘터리다. 지난해 전 멤버가 합류해 진행한 미국 LA 송라이팅 세션을 배경으로 소년에서 청년이 되기까지 10여년을 동고동락해온 멤버들의 일상 속 장난스러운 모습부터 곡 작업을 하는 프로페셔널한 모습까지 무대 아래 방탄소년단의 진솔한 모습들이 담겼다.

군 복무 시작과 동시에 방탄소년단의 복귀 일정은 전 세계적인 관심사였다. 멤버 전원이 전역한 지난해 하반기부터 올해 3월 컴백을 공식화하자, 이들이 들고 올 새로운 콘셉트와 메시지에 대한 기대감은 극에 달했다.

그렇게 베일을 벗은 앨범명 ‘아리랑(ARIRANG)’에 대중의 반응은 극명하게 갈렸다. 국위선양의 아이콘으로 성장한 이들이기에 수긍이 가면서도, 한편으론 아이돌 그룹으로서 의아함을 안기는 테마였다. 한국인에게 ‘아리랑’이 주는 고착화된 이미지는 희망, 사랑, 도전 등 방탄소년단이 그간 노래해온 보편적 주제와는 다소 거리가 있어 보였다. 타이틀이 주는 상징성 탓에 멤버들은 기대 이상의 무게감을 감당해야 했다.

이러한 의문은 다큐멘터리를 통해 해소된다. 작품은 ‘아리랑’이라는 앨범명부터 전체 영어 가사로 이뤄진 타이틀곡, 대중의 예상을 빗나간 잔잔한 장르의 곡 ‘스윔(SWIM)’까지 논란이 됐던 지점들을 정면으로 다룬다. 멤버들 역시 대중의 눈높이에서 이러한 결정 사항들에 끊임없이 질문을 던졌다.

가장 먼저 부딪힌 지점은 앨범명이었다. 1896년 미국 워싱턴에서 기록된 일곱 청년의 이야기에서 모티프를 얻어 130년의 역사를 잇는 서사를 부여했다는 설명에도 선뜻 동의할 수 없는 멤버들의 솔직한 리액션이 담겼다. 특히 타이틀곡의 아리랑 샘플링을 들은 RM과 슈가의 착잡함은 여실히 드러났다. RM은 “돈가스와 식빵에 김치를 넣어 비빔밥을 해 먹는 느낌”이라며 불만을 드러냈고, 뷔 역시 “완전 '국뽕'으로 가려고 작정했다는 오해를 살 수 있다”며 우려를 표했다.

높은 비중의 영어 가사도 발목을 잡았다. 원어민 수준의 영어 실력을 가진 건 RM뿐. 나머지 멤버가 짧은 기간 안에 영어 발음을 교정해야한다는 현실적인 문제가 있었다. “(대중이) 기대한 것과 정반대로 가는 것 같다”, “가장 평양냉면 같은 음악이 타이틀이 됐다”는 토로에도 깊은 고민이 묻어났다.

결국 아리랑의 의미를 완전히 찾지 못한 채 귀국한 멤버들에게 방시혁 의장은 “결론은 여러분이 내릴 수밖에 없다”면서도 “수만명이 아리랑을 부르는 장면은 상징적일 것”이라고 글로벌 시장을 겨냥한 기존의 방향성을 고집했다. 14년 차 베테랑인 방탄소년단조차 회사의 전략적 판단을 따를 수밖에 없었던 제작 환경은 시청자에게도 진한 아쉬움을 남기는 대목이다.

3년 9개월의 기다림을 담아내기에 90분이라는 러닝타임이 짧게 느껴질지 모른다. 그러나 대중이 우려했던 지점을 멤버들 또한 충분히 인지하고 있었다는 점은 확실하다. 4년 가까운 공백기 동안 각자가 통과해온 시간과 고민의 흔적은 역력했다. 마침내 “(앨범명을) 아리랑으로 정한 이상 우리가 국가대표다. 애매하게 굴지 말고 멀리 가자”는 RM의 다짐은 방탄소년단 새 챕터의 강력한 발판이 됐다.

가수와 소속사 간의 견해차, 그리고 현실적인 제약 속에서 탄생한 ‘아리랑’은 역설적으로 방탄소년단의 새로운 정점을 찍었다. 스스로를 설득하는 과정에서 길어 올린 진심의 무게는 전 세계 팬들의 마음을 움직였다. 우려를 확신으로 바꾼 성적표는 화려하다. ‘스윔(SWIM)’은 빌보드 핫 100(4월 4일 자) 1위에 등극하며 통산 7번째 정상 기록을 세웠다. 동시에 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’까지 석권하며, ‘리빙 레전드’ 방탄소년단의 n번째 전성기를 열었다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]