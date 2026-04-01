잠봉이 대세는 대세네…써브웨이도 ‘잠봉 샌드위치 컬렉션’ 2주 만에 20만 돌파

최근 식품업계에서 잠봉은 트렌디한 식재료다. 샌드위치 브랜드 써브웨이 역시 얼마 전 선보인 ‘잠봉 샌드위치 컬렉션’이 출시 2주 만에 누적 판매량 20만 개를 돌파했다.

1일 써브웨이에 따르면 ‘잠봉 샌드위치 컬렉션’은 프랑스식 햄 ‘잠봉’을 메인으로 한 메뉴로 돼지고기 뒷다리살을 통째로 염지해 숙성하고 훈연해 만든 것이 특징인데 고기의 결이 섬세하게 살아 있어 씹을수록 깊은 육향을 느낄 수 있으며 일반적인 가공 햄과는 차별화된 풍미를 제공한다.

이번 컬렉션은 ▲잠봉의 풍미를 깔끔하게 즐길 수 있는 ‘잠봉 샌드위치’와 ‘잠봉 샐러드’ ▲잠봉햄을 더욱 풍성하게 더해 깊은 맛을 강조한 ‘잠봉 플러스 샌드위치’와 ‘잠봉 플러스 샐러드’ 등 총 4종으로 구성된다.

소셜미디어(SNS)에서도 잠봉 샌드위치 컬렉션에 대한 호평이 이어지고 있다. 잠봉 샌드위치를 먹어 본 한 소비자는 “얇게 저민 햄이 굉장히 담백하고 특유의 풍미에 야채도 신선해 건강한 느낌”이라고 소감을 전했다. 소셜미디어에서도 대부분 긍정적인 반응을 보였다.

이번 컬렉션의 인기에 힘입어 캠페인도 함께 주목받고 있다. 안무가이자, 댄서, 그리고 인기 유튜버 ‘카니(Kany)’를 모델로 한 광고 영상은 프랑스 현지 분위기를 유쾌하게 담아내며, “쎄봉(C'est bon)!”이라는 메시지로 소비자들에게 재미와 공감을 동시에 전달하고 있다.

써브웨이 관계자는 “잠봉 샌드위치 컬렉션은 고객들에게 새로운 식재료와 색다른 미식 경험을 제공하고자 기획한 메뉴”라며 “출시 이후 기대 이상의 반응을 얻고 있는 만큼, 앞으로도 고객들이 만족할 수 있는 다양한 메뉴를 지속적으로 선보일 것”이라고 말했다.

한준호 기자 tongil77@sportsworldi.com

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