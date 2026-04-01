[톡★스타] ‘샤이닝’ 박진영 “스물과 서른, 두 번의 이별 모두 와닿아”

배우 박진영이 ‘샤이닝’의 명장면 명대사를 꼽았다.

JTBC 금요시리즈 ‘샤이닝’은 10년의 세월을 뛰어넘는 두 청춘의 찬란하고도 아릿한 사랑 이야기로 잔잔한 감동을 전하며 마지막까지 눈을 뗄 수 없게 하고 있다. 그런 가운데 김윤진 감독과 이숙연 작가를 비롯해 배우 박진영(연태서 역), 김민주(모은아 역)가 극 중 가장 아끼는 장면과 대사를 직접 소개했다.

먼저 김윤진 감독은 3회 연태서와 모은아의 이별 장면을 꼽았다. “첫 이별 신에서의 긴 대사와 감정은 결코 쉽지 않았다. 서로 같은 공간이 아닌 전화로 이별하는 상황이었기 때문에 더 그랬다. 일정상 두 사람의 통화 장면을 따로 찍었는데 박진영이 촬영할 때는 김민주가, 김민주가 촬영할 때는 박진영이 근처에서 매 테이크 직접 전화로 같이 연기를 해주며 서로를 도왔다. 특히 박진영은 이를 위해 본인의 씬이 없는 상황에서도 경상도까지 먼저 내려오기도 했다”며 두 배우에 대한 고마움을 전해 훈훈함을 배가시켰다.

“과거의 연태서에서 현재의 연태서로 변하는 장면에서 흘러나오는 연태서의 내레이션이 가장 마음에 남는다”는 말로 3회의 한 장면을 곱씹은 이숙연 작가의 선택도 눈길을 끈다. 모은아와 헤어진 후의 상실감과 쓸쓸함을 온전히 받아들이는 연태서의 담담한 진심에 깊은 공감을 드러낸 것. 무엇보다 “이 부분을 읽을 때마다 울컥했던 기억이 있다”고 덧붙였다.

한편, 연태서 캐릭터의 단단한 외면과 깊고도 여린 내면을 섬세하게 그리며 묵직한 존재감을 보여주고 있는 박진영은 스물과 서른, 두 번의 이별 장면이 모두 와닿았다고 밝혔다. “두 인물이 만나고 헤어지는 과정을 세밀하게 그린 작품이라 시간의 흐름과 인물들의 성장에 따라서, 과거와 현재의 헤어짐이 다른 느낌을 주는 것이 인상 깊었다”고 이유를 설명해 의미를 더했다.

뿐만 아니라 순수한 열정부터 마음속 상처까지 모은아의 여러 얼굴을 드러내고 있는 김민주는 작품 속 미래를 그리는 두 주인공을 늘 따라다녔던 “어디서, 뭘 하며, 누구와”라는 대사를 골랐다. “모은아가 미래를 고민할 때 항상 하는 생각이다. 연태서를 보면서 구체화시키기도 하고, 연태서도 모은아와 이 말을 떠올리며 미래를 그려왔기 때문에 둘의 관계와 ‘모은아’하면 가장 먼저 떠오르는 대사”라며 각별함을 표했다.

이렇듯 ‘샤이닝’은 배우들과 감독, 작가 등 수많은 이들의 애정 어린 마음이 모여 매회 따뜻한 울림을 선사하며 보는 이들을 빠져들게 만들어 왔다. 긴 시간을 돌아온 연태서와 모은아가 어떤 결말을 맞게 될지 궁금해지는 만큼 또 어떤 장면과 대사로 마침표를 찍으며 시청자들에게 짙은 여운을 남길지 기대가 높아진다. 3일 저녁 8시 50분 2화 연속 방송.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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