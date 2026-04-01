‘갓세븐 프로듀서’ 사무엘 구, 퍼시픽뮤직그룹 한국 지사 대표 선임

음악 프로듀서 사무엘 구가 퍼시픽 뮤직 그룹(Pacific Music Group,PMG) 한국 지사 초대 수장으로 선임됐다.

최근 한국 지사 설립을 밝힌 PMG는 1일 국내 음악 산업에 정통한 사무엘 구를 대표로 선임했다고 밝히며, K-POP 아티스트 발굴 및 해외 진출 지원을 위한 실질적인 행보에 나섰다.

PMG는 미국 R&B 스타 니요(Ne-Yo)와 함께 소누(Sonu Nigam), 조나단 서빈(Jonathan Serbin)이 손잡고 설립한 레이블로 아시아 아티스트를 발굴·육성해 글로벌 시장에 소개하는 것을 핵심 목표로 삼고 있다.

사무엘 구 신임 대표는 15년 이상 엔터테인먼트 업계에서 활동해온 음악 프로듀서이자 작곡가로, 갓세븐(GOT7), 올리비아 마쉬(Olivia Marsh), 에프엑스(f(x))를 비롯한 국내 유명 아티스트들과 함께 호흡을 맞춰온 베테랑이다.

PMG는 사무엘 구 대표의 전문성과 네트워크를 결합해 팝, R&B, 힙합, 일렉트로닉 등 다양한 장르 레이블을 운영하며, 한국의 음악적 색깔을 반영한 콘텐츠 제작을 본격화할 계획이다.

사무엘 구 대표는 이번 취임과 관련해 “퍼시픽 뮤직 그룹 코리아의 출범은 우리의 글로벌 전략에 있어 중요한 시작점이며, 명확한 예술적 비전과 함께 아시아뿐만 아니라 전 세계 전반에 걸친 각 시장을 유기적으로 연결하는 계기가 될 것”이라고 강조했다. 이어 “우리는 아티스트와 전 세계를 연결하는 데 주력하며, 문화와 커뮤니티, 그리고 국경을 넘어선 의미 있는 파트너십을 통해 지속적인 성장을 이뤄낼 것”이라고 청사진을 밝혔다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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