[내야외야] 키움, 2026시즌 홈 개막 행사 실시…3일 LG전

사진=키움 히어로즈 제공

프로야구 키움이 3일 오후 6시 30분 서울 고척스카이돔에서 열리는 LG트윈스와의 경기에서 2026시즌 홈 개막 행사를 실시한다.

키움은 이번 홈 개막 행사 타이틀을 올 시즌 캐치프레이즈인 ‘영웅, 도전, 승리.’로 정하고, 팬과 스폰서, 선수단이 함께 하는 행사로 꾸민다. 히어로즈를 사랑하고 응원하는 모든 구성원이 하나 되어 올 시즌 도전을 함께하고 승리를 향해 나아가겠다는 의미를 담았다.

먼저 2026시즌권 구매 고객 중 현장 추첨으로 선정된 9명의 팬들은 선수들과 그라운드에 올라 특별한 순간을 경험한다. 이들은 경기 전 각 수비 위치에 자리해 선수들과 함께 국민의례에 참여하며, 올 시즌의 출발을 알린다.

경기 전 애국가와 시구는 히어로즈 대표 팬이자 1호 엔터히어로로 활동한 솔지가 맡는다. 솔지는 “2026시즌 홈 개막전에서 시구를 하게 되어 영광이다. 선수들이 부상 없이 좋은 시즌을 보내길 바라며, 더 높은 순위에 오를 수 있도록 진심으로 응원하겠다”고 소감을 전했다.

메인 스폰서 키움증권 엄주성 대표이사는 경기 전 오프닝 드로잉 퍼포먼스를 진행한다. 엄주성 대표이사는 LED 보드에 ‘영웅, 도전, 승리.’ 문구를 직접 그리며 선수단의 선전을 기원한다.

이날 고척스카이돔 B, C, G 게이트에서는 팬들에게 요기요 쿠폰을 비롯해 그린푸드메이커, 호올스, AFC 크래커, 허벌라이프 프로틴 바 디럭스 등 다양한 선물을 증정한다. 또한 B게이트 내부 복도에서는 새롭게 구성된 응원단이 팬들을 맞이하고, 기념사진 촬영 이벤트를 진행하며 개막전 분위기를 한층 끌어올릴 계획이다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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