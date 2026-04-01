FC안양, A매치 휴식기 맞아 ‘오픈 트레이닝 데이’ 성료... 팬과 함께 특별한 하루

사진=FC안양 제공

프로축구 K리그1 FC안양이 A매치 휴식기를 맞아 팬들과 함께하는 오픈 트레이닝 데이를 개최했다.

FC안양은 지난달 28일, 안양종합운동장에서 ‘오픈 트레이닝 데이’를 개최하고 팬들에게 선수단의 훈련 현장을 공개했다. 이날 행사에는 선수단 전원과 코칭스태프가 참석했으며, 최대호 구단주도 함께 자리해 의미를 더했다.

특히 이번 행사는 선수단 전체와 팬이 함께 단체 사진을 촬영하며 큰 호응을 얻었다. 그라운드 위에서 팬과 선수, 코칭스태프가 한데 어우러진 장면은 FC안양이 지향하는 ‘시민과 함께하는 100년 구단’의 가치를 상징적으로 보여줬다.

이날 행사에서는 새롭게 합류한 미드필더 라파엘이 팬들 앞에 처음 모습을 드러내기도 했다. 라파엘은 팬들의 환영 속에 “팀에 합류하게 되어 기쁘고, 팬들 앞에서 처음 인사드릴 수 있어 영광”이라는 소감을 전하며 기대감을 높였다. 이와 함께 최대호 구단주, 유병훈 감독, 주장 이창용 역시 팬들을 향한 감사 인사와 함께 시즌에 대한 각오를 전했다.

사진=FC안양 제공

또한 선수단 애장품을 공유하는 이벤트도 진행돼 팬들에게 색다른 즐거움을 선사했다. 선수들이 준비한 애장품을 팬들에게 전달하며 기억에 남을 선물을 선사했다.

이어 진행된 팬 참여형 훈련 세션에서는 팬들이 선수들과 함께 팀을 이뤄 다양한 프로그램을 소화하며 잊지 못할 시간을 보냈다. 현장 곳곳에서는 웃음과 응원이 이어지며 훈련장을 찾은 팬들에게 특별한 추억을 선사했다.

훈련 종료 후에는 팬들이 직접 그라운드로 내려와 선수단과 사진 촬영 및 사인회를 진행하는 시간이 이어졌다. 팬들은 선수들과 가까이에서 교감하며 뜻깊은 시간을 보냈다.

사진=FC안양 제공

FC안양 이우형 단장은 “팬들과 함께 호흡할 수 있는 자리를 통해 구단의 가치를 공유하고자 이번 행사를 기획했다. 앞으로도 팬과 함께하는 다양한 프로그램을 통해 더욱 가까이 다가가겠다”고 밝혔다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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