빅뱅 태양, 3년 만 솔로 활동 재개…신보 기대감 ↑

사진 = 뉴시스, 더블랙레이블 공식 SNS 계정

그룹 빅뱅 출신 가수 태양이 3년 만에 솔로로 돌아온다.

태양 소속사 더블랙레이블은 1일 공식 SNS를 통해 그의 컴백을 예고하는 게시물을 공개했다.

이번 컴백은 2023년 4월 발표한 두 번째 EP 다운 투 얼스 이후 약 3년 만이다. 태양은 신곡을 발표할 때마다 독보적인 퍼포먼스와 무대 장악력으로 팬들의 사랑을 받아왔으며, 이번 컴백에도 큰 관심이 모이고 있다.

공개된 이미지에는 ‘QUINTESSENCE(퀸테센스)’라는 단어와 철학적인 메시지가 담겼다. 게시물은 “내 마음 속에 머무른 단어, 이 시대가 가장 필요로 하는 단어”로 시작해 “가장 중요한 것은 보이지 않는다”라는 문장으로 마무리되며, 이번 신보에 담긴 메시지에 대한 궁금증을 자아냈다.

한편 태양은 지난해 7월부터 12월까지 약 4개월 동안 서울을 비롯해 총 7개 도시에서 팬 미팅 투어를 진행했다. 또한 오는 12일에는 지드래곤, 대성과 함께 미국에서 열리는 세계 최대 음악 축제 코첼라 페스티벌에 헤드라이너로 참여할 예정이다. 올해는 빅뱅 데뷔 20주년이 되는 해이기도 하다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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