'홍명보호 WC 첫 상대' 유럽 복병 체코, 월드컵 진출 20년 만…방심은 금물, 히딩크호 0-5 패배의 아픈 기억

사진=AP/뉴시스

홍명보호의 월드컵 조별리그 첫 상대, 체코로 결정됐다.

체코는 1일 체코 프라하의 제넬랄리 스타디움에서 끝난 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 결승전에서 덴마크와 연장 혈투 끝에 2-2로 비긴 뒤, 승부차기에서 3-1로 이겼다. 20년 만에 월드컵 본선행 티켓을 품에 안았다.

한국의 월드컵 첫 상대도 체코로 결정됐다. 한국은 조별리그 A조에서 체코, 멕시코, 남아프리카공화국과 32강 진출을 놓고 경쟁한다. 한국은 체코와 오는 6월12일 멕시코 과달라하라에서 열리는 A조 1차전에서 맞붙는다.

한국 입장에서 FIFA 랭킹만 보면 덴마크보다 체코가 더 수월한 상대다. 체코는 41위, 덴마크는 20위이며 한국은 25위다. 체코는 2006년 독일 대회 이후 처음으로 월드컵 본선에 나선다. 하지만 방심할 수 없는 상대다. 체코 역시 유럽의 전통 강호다. 체코슬로바키아 시절인 1934년 이탈리아 대회와 1962년 칠레 대회에서 준우승을 거뒀다. 8강에도 두 차례(1938년, 1990년) 진출한 바 있다. 더불어 상대 전적에서 한국이 1승2무2패로 근소하게 열세다. 특히 2001년, 2002 한일 월드컵을 앞둔 히딩크호가 체코에 0-5로 패한 기억이 있다.

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체코는 화려한 선수진을 자랑한다. 유럽 빅리그에서 뛰는 선수들이 즐비하다. 최전방엔 파트리크 시크(레버쿠젠), 미드필더에 토마시 소우체크(웨스트햄), 중앙 수비엔 라디슬라프 크레이치(울버햄튼), 로빈 흐라나치(호펜하임), 마르틴 비티크(볼로냐) 등이 포진한다.

단순히 이름값만 높은 것도 아니다. 집중력과 투지도 뛰어나다. 체코는 지난달 28일 PO 준결승에서 아일랜드전에서 연장전에 이어 승부차기(4-3)까지 가는 혈전을 펼쳤다. 이후 불과 4일 뒤 덴마크와 맞붙었다. 체력 회복을 할 틈도 없었고, 객관적인 전력에서도 열세로 평가받았다. 하지만 이를 극복하기 위해 더 많은 활동량과 강한 압박을 선보였다.

체코는 경기 초반부터 공격적으로 나섰다. 전반 3분 파벨 슈츠가 선제골을 신고했다. 덴마크의 반격이 이어졌으나, 체코는 조직적인 수비로 틀어막았다. 하지만 후반 28분 요아킴 안데르센에게 헤더로 동점골을 허용했다. 연장전에서도 팽팽한 흐름이 이어졌다. 덴마크는 연장 전반 10분 혼전 상황에서 크레이치의 역전골로 다시 리드를 잡았다. 하지만 연장 후반 카스퍼 회그에게 헤더골을 내주며 승부는 승부차기로 이어졌다.

결국 체코의 집중력이 승부를 갈랐다. 체력이 크게 떨어진 상황에서도 강한 정신력을 유지했다. 승부차기에서 1, 2, 4번 키커가 성공했다. 반면 덴마크는 1번과 4번 키커가 실축하며 무너졌고, 체코는 월드컵 본선 진출을 확정했다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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