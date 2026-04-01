에콜리안 정선, 관내 학교와 상생 협력 업무협약 체결

사진=국민체육진흥공단 제공

서울올림픽기념국민체육진흥공단(이사장 하형주, 이하 체육공단)이 운영하는 친환경 골프장인 ‘에콜리안 정선’이 관내 3개 학교와 ‘지역사회 상생 협력을 위한 업무협약’을 체결했다.

지난달 31일 ‘에콜리안 정선’에서는 정일형 에콜리안 정선 지사장, 박미희 예미초등학교장, 이무완 갈래초등학교장, 임중욱 함백중·고등학교장을 비롯한 관계자들이 참석한 가운데 지역 학생들의 스포츠 활동 촉진 및 경험 제공을 위해 뜻을 함께하기로 했다.

이번 협약으로 ‘에콜리안 정선’은 관내 학생들에게 골프연습장과 필드 라운드를 무상으로 지원하고, 정선군 협조 아래 전문 강사의 골프 강습도 제공할 수 있게 됐다. 아울러, 각 학교에서는 다양한 홍보 활동 등을 통해 ‘에콜리안 정선’을 알리는 데 일조하기로 했다.

정일형 지사장은 “이번 프로그램이 학생들에게 즐거운 추억과 함께 스포츠와 가까워지는 기회가 되길 바란다”며 “앞으로도 에콜리안 정선은 지역사회의 공동체로서 역할을 이어갈 것”이라고 전했다.

한편, 이번 프로그램은 방학 기간을 제외한 4월부터 11월까지 6개월간 70여 회에 걸쳐 진행될 예정이다. 체육공단은 에콜리안 정선은 물론, 에콜리안 제천·영광을 통해 지역 골프 꿈나무 육성과 노인 및 다문화 가정 등 소외 계층을 위한 다양한 사회 공헌 활동을 지속할 계획이다.

이혜진 기자 hjlee@sportsworldi.com

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