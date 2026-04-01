토탈셋의 이수연이 '아침마당'과의 각별한 인연을 이어간다.

이수연은 1일 오전 방송된 KBS 1TV '아침마당' 코너 도전 꿈의 무대로 시청자들과 만났다. 지난 2024년 '신동 트로트아이돌 국민경선대잔치' 대상 수상 및 1만 회 방송 출연 등으로 프로그램과 꾸준히 인연을 맺어온 이수연은 최근 '현역가왕3' TOP3에 오르며 압도적인 성장세를 보이며 '아침마당' 시청자들 앞에 다시 섰다.

이날 방송은 개편을 맞이해 '패널 검증쇼'로 꾸며졌다. 이수연은 새로운 패널 후보인 안성훈의 진가를 검증하기 위해 지원사격에 나섰고 "대상을 받았던 경력이 있어 미래의 새싹인 저에게 패널 기회가 올 줄 알고 기대했었다"는 재치 있는 멘트로 스튜디오에 웃음을 안겼다.

이수연은 단순한 출연을 넘어 현재 가요계 대선배 하춘화와 함께 '하춘화&이수연의 신동을 찾아라' 특집을 준비 중이라고 전했다. 이수연은 "BTS 선배님들이 K-POP으로 글로벌 인기의 중심에 선 것처럼 트로트의 세계화를 이끌 신동을 찾고 싶다"며 "만 15세 이하의 노래 실력을 갖춘 트로트 신동들의 많은 지원을 바란다"고 독려하며 트로트 꿈나무 발굴에 앞장서는 모습을 보였다.

이날 무대의 하이라이트는 2년 전 대상의 영광을 안겨주었던 김용임의 '천년학' 재연이었다. 이수연은 과거보다 더욱 깊어진 감성과 탄탄해진 가창력으로 시청자들에게 큰 감동을 선사했다. 이어 안성훈, 박서진 등 선배 가수들과 함께 '사랑하고 싶어요'를 부르며 방송의 마무리를 장식했다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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