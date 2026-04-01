우즈·라이즈·보넥도·키키·한로로…카카오엔터, ‘21세기 대군부인’ OST 부른다

올해 손꼽히는 기대작 ‘21세기 대군부인’이 초호화 OST 라인업을 공개하며 글로벌 팬들의 기대감을 한층 끌어올리고 있다.

카카오엔터테인먼트(공동대표 고정희 장윤중, 이하 카카오엔터)는 오는 4월 10일 밤 9시 40분 첫 방송되는 MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’의 OST 라인업을 공개했다. 라이즈(RIIZE), 보이넥스트도어(BOYNEXTDOOR), 비비(BIBI), 샘킴(SAM KIM), 소수빈, 알레프(ALEPH), 우즈(WOODZ), 임중원(손을모아), 키키(KiiiKiii), 한로로, hrtz.wav (하츠웨이브)(이상 가나다 순)까지 총 11팀이 참여해, 작품 속에서 어우러지며 설렘을 더할 음악에 대한 기대까지 높이고 있다.

MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’(극본 유지원/연출 박준화, 배희영/기획 강대선/제작 MBC, 카카오엔터테인먼트)은 21세기 입헌군주제 대한민국을 배경으로 모든 것을 가졌지만 평민 신분이라는 한계를 지닌 성희주(아이유 분)와 왕의 아들이지만 아무것도 가질 수 없는 이안대군(변우석 분)의 운명 개척 신분 타파 로맨스를 그린다. 아이유와 변우석 두 대세 배우가 그려낼 로맨스 케미스트리에 글로벌 팬들의 기대가 집중되며, 방송 전부터 이미 각종 화제성 지수에서도 상위권을 기록하고 있다.

더욱이 카카오엔터는 OST의 기획·제작도 직접 맡아 작품의 완성도를 한층 끌어올릴 계획. 여기에 카카오엔터 산하 레이블의 인기 아티스트들이 OST에 참여하며, 미디어와 뮤직 사업의 IP밸류체인 시너지를 극대화했다. K팝의 흐름을 단숨에 뒤흔들며 ‘가장 핫한 이름’으로 떠오른 스타쉽엔터테인먼트 걸그룹 키키, 장르의 경계를 무너뜨리며 보컬·랩·퍼포먼스를 모두 아우르는 올라운드 아티스트 이담엔터테인먼트 우즈가 합류한다. 탄탄한 실력으로 데뷔 전부터 강렬한 존재감을 드러내고 있는 카카오엔터 소속 글로벌 밴드 하츠웨이브도 참여한다. 데뷔와 동시에 뛰어난 음악성으로 국내외 음원·음반 차트를 휩쓴 이후, 월드 투어·글로벌 뮤직 페스티벌에서 독보적인 무대 장악력까지 보여주고 있는 SM엔터테인먼트 소속 보이그룹 라이즈까지 합류해 한층 매력적인 라인업을 완성했다.

현재 K팝 신을 이끄는 대세 아티스트들도 힘을 보태며 글로벌 팬들의 관심을 고조시킨다. 세련된 음악으로 차세대 보이그룹 판도를 이끌고 있는 보이넥스트도어, 자신만의 장르를 구축한 독보적인 아티스트 비비, 섬세한 감성으로 음악 트렌드를 선도하는 한로로가 합류해 다양한 감정의 결을 입체적으로 풀어낸다. 여기에 타고난 그루브와 섬세한 감성, 깊이 있는 표현력의 샘킴, 로맨틱 보컬리스트 소수빈, 섬세한 감성으로 울림을 전하는 알레프, 인디 신의 떠오르는 신예 밴드 손을모아의 보컬 임중원까지 자신만의 색깔을 가진 실력파 아티스트들이 대거 참여하여 작품의 정서를 더욱 깊이 있게 풀어낸다.

카카오엔터는 “‘21세기 대군부인’ OST는 작품의 서사와 감정선을 보다 입체적으로 확장하는 데 초점을 맞췄다”며 “각 아티스트의 개성과 음악적 색채가 어우러진 OST가 작품의 재미와 감동을 고조시키는 것은 물론, 음악만으로도 올봄 설렘을 전할 수 있을 것”이라고 전했다.

MBC 새 금토드라마 ‘21세기 대군부인’ OST는 각 파트별로 순차 발매될 예정이다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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