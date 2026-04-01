하늘 나는 당나귀부터 달걀왕까지…‘검은사막’ 만우절 이벤트

펄어비스가 ‘검은사막’ 만우절 및 부활절 기념 이벤트를 1일 시작했다.

모험가는 오는 15일까지 당나귀를 탑승해 하늘을 나는 경험을 할 수 있다. 모든 클래스가 이용 가능하며, 각 마을 마구간지기를 통해 구매해 이용할 수 있다. 캐릭터 사망 시 수정이 파괴되지 않는 이벤트도 오는 8일까지 진행한다.

부활절을 기념해 검은사막 월드에 다양한 형태의 달걀이 등장한다. 모험가는 15일까지 벨리아 마을 인근에서 정해진 시간에 출몰하는 이벤트 우두머리 알록달록 달걀왕을 만날 수 있다. 우두머리 처치 시 크론석 상자, 발크스의 조언(+150), [이벤트] 강화 지원 상자 V 등을 획득할 수 있다.

검은사막 사냥터에 푸른, 노란, 파란 기운의 달걀도 등장한다. 모험가는 달걀을 처치해 크론석, 카프라스의 돌, 마력의 파편 등을 획득할 수 있으며, 기운을 획득하면 아이템 획득 확률, 몬스터 추가 공격력 등 버프를 얻는다.

이와 함께 검은사막 직접 서비스 기념일(5월 30일)을 앞두고 팬아트 창작물 이벤트를 시작했다. 모험가는 오는 30일까지 팬아트, 코스프레 등 창작물을 제작해 참여할 수 있다. 선정된 작품은 게임 내 로딩 화면에 적용되며, 프로필 뱃지 사막의 예술가도 함께 제공한다.

신정원 기자 garden1@sportsworldi.com

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