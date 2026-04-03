빅크, 봄 시즌 프로모션 ‘BIGC BLOSSOM’ 진행

﻿사진=빅크(BIGC)

빅크(BIGC)가 봄 시즌을 맞아 오는 6일 ‘BIGC BLOSSOM’ 이벤트를 운영한다고 밝혔다.

이번 프로모션은 친구 초대 방식으로 참여할 수 있으며 봄 시즌 감성을 반영한 구성으로 마련됐다.

업체에 따르면 이벤트는 개인 초대 코드를 공유하고 신규 가입자가 이를 등록하는 방식으로 진행된다. 참여 시 초대자와 신규 가입자 모두에게 200 BIGC GEM이 지급되며 초대 순위에 따라 추가 GEM이 제공된다.

경품은 카드지갑, 플리츠백, 볼캡, 텀블러, 선물세트 등으로 구성됐으며 봄 시즌 외출과 연계된 아이템을 중심으로 준비됐다.

BIGC GEM은 플랫폼 내 투표 서비스인 BIGC CHOICE에서 활용할 수 있으며, 투표 결과에 따라 아티스트 관련 오프라인 이벤트와 광고 집행이 가능하다.

빅크 관계자는 “팬 간 연결과 참여를 기반으로 한 경험을 제공하기 위해 이번 이벤트를 기획했다”고 밝혔다.

황지혜 기자 jhhwang@sportsworldi.com

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