“노래는 진지한데 상황은 개그”…BTS, 수영장판 ‘웃참 챌린지’ 공개

BTS 멤버들이 수영장에서 라이브를 하고 있다. 사진 출처=유튜브 채널 ‘BANGTANTV’ 영상 캡처

BTS의 엉뚱한 매력을 담은 ‘SWIM’ 라이브 클립 Swimming Pool ver.이 공개됐다.

지난달 31일 유튜브 채널 ‘BANGTANTV’에 ‘BTS(방탄소년단) 'SWIM' Live Clip II.(Swimming Pool ver.)’이 올라왔다. 해당 계정은 전일 ‘Live Clip I. (Sunhyewon ver.)’을 공개한 바 있다. 선혜원을 배경으로 한국의 고유한 멋을 알렸던 선혜원 버전과 달리 수영장 버전은 방탄소년단(BTS) 멤버들의 장난스럽고 엉뚱한 매력이 담겼다.

멤버들은 수영장에서 다양한 상황을 연출하며 라이브를 소화했다. 구조 요원 자리에 앉아 내려오라는 항의를 무시하며 꿋꿋하게 노래를 부르는가 하면 오리 튜브와 유아용 선글라스를 끼기도 했다. 그 외에도 폼보드 대신 때수건을 제공하거나 수영장 가장자리에서 낚시를 하는 등 황당한 장면이 연달아 등장했다. 그럼에도 웃음기 없이 진지하게 노래하는 멤버들의 모습이 웃음을 유발했다.

누리꾼들은 “오리지널 방탄의 개그 맛 너무 좋다”, “웃참 챌린지”, “이런 개구짐과 유쾌함이 좋다”, “무게 잡은 뮤비보다 이런 B급 감성이 더 가깝게 느껴지고 좋음” 등의 호평을 남겼다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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