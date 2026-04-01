빵의 도시 대전에 농심 ‘빵부장’ 택시 달린다

“빵부장 택시 타고 대전 빵지순례 하세요!”

농심 스낵 브랜드 ‘빵부장’이 오는 30일까지 대전 지역 인기 투어 프로그램인 ‘빵택시’(사진)와 협업한다. 이번 협업은 빵을 스낵으로 재해석한 빵부장 제품의 콘셉트와 지역 ‘빵 문화’를 결합한 체험형 마케팅이다. 회사 측은 “소비자가 브랜드를 직접 즐기며 경험할 수 있도록 기획됐다”고 설명했다.

농심은 빵택시 이용 승객에게 빵부장 소금빵·초코빵·말차빵 3종과 백산수로 구성된 웰컴 키트를 제공한다. 빵택시 차량 외부와 빵 투어 홍보물에도 빵부장 캐릭터를 적용해 브랜드 노출을 끌어올렸다.

빵택시는 대전 지역의 대표 제과점을 이동하며 체험할 수 있는 관광형 택시 서비스다. 이용객이 여러 빵집을 편리하게 방문할 수 있도록 지난해 11월 택시 기사 안성우 씨가 직접 기획했다. 차량 내부에는 빵집 추천 코스를 안내하는 자료와 빵을 먹을 수 있는 테이블 등을 마련해 이동 중에도 ‘빵 투어’ 경험을 즐길 수 있다.

빵택시 기사 안성우 씨는 “대전을 찾는 손님에게 좋은 추억을 남기고자 운영해 온 빵택시에 농심 빵부장이 더해져 새로운 즐거움을 드릴 수 있게 됐다”며 “농심 빵부장을 통해 방문객들이 대전의 빵 문화를 더욱 재미있게 경험하길 바란다”라고 전했다.

농심 관계자는 “빵부장은 실제 빵의 맛과 모양을 스낵으로 구현한 브랜드로, 이번 협업을 통해 제품의 콘셉트를 보다 생생하게 전달하고자 했다”며 “앞으로 다양한 접점에서 제품 경험 기회를 확대해 나갈 예정”이라고 밝혔다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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