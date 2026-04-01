유자맛 제로 사이다 나온다... 롯데칠성, ‘칠성사이다 제로 유자’ 출시

롯데칠성음료가 달콤하고 산뜻한 유자향을 담은 제로 칼로리 탄산음료 ‘칠성사이다 제로 유자’를 선보인다.

칠성사이다 제로 유자는 기존 칠성사이다 제로에 유자향을 추가해 달콤하고 산뜻한 유자를 입안 가득 느낄 수 있다. 또한 제로 칼로리로 언제 어디서나 부담 없이 즐길 수 있으며, 기존 칠성사이다 제로 제품만의 깔끔하고 짜릿한 청량감은 그대로 살렸다.

제품 패키지는 칠성사이다 고유 디자인을 유지하면서 라벨 중앙에 산뜻한 노란색 컬러의 별 엠블럼과 유자 이미지를 담았다. ‘제로 유자(ZERO YUJA)’라는 제품 네이밍을 통해 유자향과 상큼하고 청량한 제품 속성을 소비자들이 보다 직관적으로 인지할 수 있도록 표현했다.

이번 신제품은 355ml 캔과 500ml 페트 제품으로 출시된다. 롯데칠성음료 온라인 직영몰인 ‘칠성몰’을 비롯한 온라인 쇼핑몰과 전국 대형마트, 편의점 등에서 만나볼 수 있다.

롯데칠성음료 관계자는 “칼로리 부담없이 맛있는 음료를 찾는 소비자들의 니즈에 맞춰 다양한 선택지를 제공하고자 이번 신제품을 기획했다”며 “다가오는 청량한 봄, 산뜻한 유자향을 담은 신제품과 함께 제품 샘플링, 소비자 이벤트 등의 다양한 프로모션을 통해 소비자와 직접 소통하며 마케팅 활동을 전개할 예정”이라고 말했다.

한편, 청량함으로 사랑 받고 있는 칠성사이다는 본연의 맛 ‘칠성사이다’, 제로 칼로리 제품 ‘칠성사이다 제로’뿐만 아니라 ‘칠성사이다 제로 오렌지’, ‘칠성사이다 제로 라임’, ‘칠성사이다 제로 유자’까지 총 5종이 판매되며 다양한 맛과 향으로 소비자 선택의 폭을 넓히고 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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