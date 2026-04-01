메디톡스, 개발본부 총괄에 이태상 상무 영입

바이오제약기업 메디톡스는 임상 개발본부 총괄 이사로 이태상 상무를 영입했다고 1일 밝혔다.

이태상 개발본부 신임 상무는 중앙대 약학 박사 학위를 취득한 이후 한국얀센 글로벌 임상팀에서 20년 이상 근무했다. 임상 개발 전 주기를 관리하고 미국, 유럽 등 선진국 허가를 주도했다. 최근까지 아시아태평양 리더를 맡아 다수의 신약 개발과 해외 허가 프로젝트를 성공적으로 이끌었다.

메디톡스는 이태상 상무 영입을 통해 글로벌 임상 전략 수립 및 관리 역량을 고도화하고 해외 시장 진출을 가속화할 계획이다.

이태상 상무는 “독보적인 연구개발 역량과 파이프라인을 갖춘 메디톡스에 합류하게 돼 영광”이라며 “글로벌 임상 경험을 바탕으로 현지 임상 운영 전략을 실행하고 인허가 역량을 강화하여 글로벌 메디톡스로 도약하는 데 기여하겠다”고 말했다.

메디톡스는 현재 보툴리눔 톡신 제제와 히알루론산 필러를 중심으로 혁신적인 바이오의약품을 개발, 생산하고 있다. 최근 국산 40호 신약으로 허가받은 턱밑 지방개선 주사제 ‘뉴비쥬’를 출시했다. 독자 개발한 체지방 감소 기능성 프로바이오틱스 ‘락티플랜’의 출시를 예고한 바 있다.

이밖에 차세대 톡신 제제의 선진국가 진출을 위한 프로젝트를 진행하고 있다. 계열사 뉴메코의 신규 톡신 제제 ‘뉴럭스’를 해외 20여개 국가에 정식 등록하기 위한 허가 절차를 적극 추진 중이다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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