“어서오세요 공주님”… 에뛰드, ‘핑크나라 뛰드공주’ 컬렉션 출시

에뛰드의 공주 감성이 돌아온다.

에뛰드는 그리웠던 공주 감성을 한층 더 강화한 핑크빛 감성의 ‘핑크나라 뛰드공주 컬렉션’을 선보인다고 1일 밝혔다.

이번 컬렉션은 과거 에뛰드 브랜드 특유의 감성을 기억하는 소비자들의 꾸준한 기대에 응답해 기획된 라인업이다. 에뛰드만의 아이코닉한 핑크빛 공주 무드를 한층 강조해 담아냈다.

에뛰드는 기존 베스트 셀러 제품들을 중심으로 메이크업 전 과정에서 프린세스 콘셉트를 완성할 수 있도록 구성됐다. 아이, 립, 베이스 등 다양한 카테고리의 제품들이 핑크빛 감성과 키치한 디테일을 더한 한정 패키지와 증정 기획으로 출시되어 소장 가치를 높였다.

이 가운데 ‘마이 쁘띠 팔레트’는 아이섀도우, 블러셔, 립, 하이라이터를 하나에 담은 올인원 팔레트다. 한정 패키지와 함께 애교살 연출을 돕는 블링블링 듀이 스틱 증정 기획세트로 구성된다. 이번 컬렉션 에서는 신규 컬러로 쿨톤을 위한 6호 ‘어서오세요 공주님’, 웜톤과 뉴트럴 톤을 위한 7호 ‘이웃나라 공주님’이 추가되어 선택의 폭을 넓혔다.

‘포근 픽싱 틴트’는 신규 컬러 18호 ‘사랑말곤 안받아’, 19호 ‘공주대접 필수’가 새로 출시됐다. 기획세트로 틴트를 꾸밀 수 있는 인형 옷을 함께 증정한다. 부드럽고 블러리한 텍스처로, 에뛰드만의 다리미 팁을 적용해 한 번의 터치로 입술 위에 균일하게 블러 픽싱되는 립 메이크업을 연출해 준다.

고보습 립케어 제품으로 출시 시점부터 많은 사랑을 받은 ‘진저슈가 립 세럼’ 역시 쿨톤 소비자들의 니즈를 반영한 핑크 계열의 신규 컬러 8호 ‘핑크레이스’, 9호 ‘체리리본’이 출시되며, 립 세럼 미니 제품을 증정하는 기획세트로 구성된다.

이밖에 다양한 베스트 셀러 제품들이 공주 감성을 담은 한정 기획으로 출시된다. ‘컬 픽스 마스카라’ 1호 블랙 컬러는 당시의 패키지를 그대로 재현했다. 나머지 컬러는 공주 무드를 담은 용기 디자인을 적용했다. 트위저가 증정품으로 구성되었다. ‘피지쏙 젤리 파우더’는 한정판 투명 컬러로 출시되며, ‘왓츠 인 마이 아이즈’는 복숭아 향을 더해 감성적 요소를 강화했다.

또한 ‘콩콩 블러셔’는 ‘프린세스 하트 키링’을, ‘재창조 메이커’는 ‘미니 페이스 브라이트너’를, ‘올 데이 맑은 BB 크림’은 ‘공주 퍼프&스패츌라’를 함께 제공하는 기획세트로 구성된다.

특히 ‘디어 마이 위시톡’을 증정품으로 함께 선보여 과거 에뛰드를 추억하는 소비자들에게 향수를 자극한다. 프린세스 스티커와 브러쉬 3종 세트 등 다양한 증정품도 함께 제공할 예정이다.

이번 에뛰드 핑크나라 뛰드공주 컬렉션은 4월 1일 올리브영에서 만나볼 수 있다. 제품뿐만 아니라 패키지, 컬러, 증정품까지 브랜드 감성을 가득 담아 완성했다.

에뛰드 관계자는 “핑크나라 뛰드공주 컬렉션은 에뛰드가 오랜 시간 사랑받아온 감성을 다시 한번 보여주는 프로젝트”라며 “그 시절 감성을 기억하는 소비자들에게는 반가운 경험이, 새로운 고객들에게는 색다른 즐거움이 될 것으로 기대한다”고 전했다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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