공승연, ‘사슴 눈망울’에 빠져드네…일상도 영화로 만드는 독보적 아우라 [스타★샷]

공승연이 영화 같은 일상을 공개했다. 사진 출처=공승연 인스타그램 계정

공승연이 커피 한 잔과 여유로운 한때를 공유했다.

지난달 31일 배우 공승연은 자신의 인스타그램 계정에 커피와 갈색 하트 이모지를 올리며 여러 장의 사진을 함께 게시했다.

공승연의 브라운 롱 코트는 클래식한 테일러드 칼라 디자인과 루즈한 핏이 어우러져 지적인 분위기를 자아냈다. 코트 안에는 톤 다운된 올리브 그린 컬러의 니트 가디건으로 색감 포인트를 주면서 빈티지한 감성을 더했다. 진한 네이비 컬러의 생지 데님 와이드 팬츠는 코트의 긴 기장과 실루엣이 연결돼 다리가 길어 보이고 전체적 비율을 더 좋게 만들었다.

전체적으로 브라운과 올리브 그린, 딥 블루라는 세 가지의 차분한 컬러를 믹스해 따뜻하면서도 편안한 느낌을 준다. 특히 사진의 배경인 미국식 레트로 다이너의 붉은 조명, 소품들과도 잘 어우러져 마치 영화 속의 한 장면 같다. 차분하면서도 세련된 빈티지 무드의 캐주얼 룩이다.

공승연이 영화 같은 일상을 공개했다. 사진 출처=공승연 인스타그램 계정

누리꾼들은 “매 순간이 화보네”, “사슴 눈망울과 늘씬한 미모의 조화가 예쁜 사슴 같다”, “두쫀쿠 코디”등 다양한 댓글을 달았다.

노희선 온라인 기자 ahrfus31@sportsworldi.com

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