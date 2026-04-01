“더 건강하고 맛있게”… 상하목장, 프리미엄 영유아식 론칭

매일유업의 유기농 브랜드 ‘상하목장’이 프리미엄 영유아 식품 시장에 본격 진출한다.

상하목장은 그동안 유기농 우유와 발효유 등 유제품 중심으로 프리미엄 이미지를 구축해왔다. 이번 영유아식 신제품 라인업을 새롭게 선보이며 ‘프리미엄 패밀리 브랜드’로 도약한다는 계획이다.

최근 영유아 식품 시장에서는 ‘안전한 원료’와 ‘정교한 영양 설계’에 대한 부모들의 관심이 높아지고 있다. 이른바 ‘골드키즈’ 트렌드와 맞물려 프리미엄 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가세다.

이번에 출시된 신제품은 상하목장 ▲과일퓨레(3종) ▲배도라지즙(1종) ▲유기농 쌀과자(2종) ▲유기농 아이치즈(4종) 등 총 4개 카테고리로 구성됐다. 아이의 성장 단계와 섭취 편의성을 고려한 맞춤형 영양설계가 특징이다.

과일퓨레 3종은 사과배, 복숭아배, 프룬사과맛으로 나온다. 물 한 방울 섞지 않은 100% 과일로 만들어졌으며, 설탕과 향료를 첨가하지 않았다. 꿀벌에 의해 자연수분된 과일을 사용해 원재료 본연의 맛을 살렸다. 이는 오버나이트 오트밀 등 다양한 레시피에도 활용해 먹기 좋다. 실온 보관이 가능한 제품으로, 외출 시에도 편리하게 섭취할 수 있다.

배도라지즙은 100% 국내산 원재료를 사용해 제조했다. 국가 공인 안심마크인 GAP 인증 배와 잔류 농약 검사를 거친 도라지, 대추를 전통 중탕 방식으로 추출해 영양 손실을 최소화했다. 역시 설탕·향료 등을 넣지 않았다. 제품에 있는 QR코드 통해 제품 안전성을 확인할 수 있는 검사성적서를 소비자가 직접 찾아볼 수 있다.

딸기맛과 블루베리맛으로 구성된 유기농 쌀과자는 국내산 유기농 쌀과 유기농 과일로 만들었다. 향료와 색소를 첨가하지 않았다. 아이가 스스로 집어먹을 수 있는 링 형태의 퍼프 타입으로 소근육 발달을 고려한 설계를 적용했다.

유기농 아이치즈(1단계~4단계)는 국내 최저 나트륨(장당 40.5mg) 설계를 적용하고, 청정 뉴질랜드 자연방목 유기농 체다치즈를 사용했다. 보존료와 설탕, 색소를 일절 넣지 않았다. 특히 아이의 성장 단계에 맞춘 ‘튼튼 설계’로 체계적인 영양 공급을 돕는다.

상하목장 관계자는 “영유아식 제품은 성분과 영양에 대한 부모의 고민이 가장 크게 반영되는 제품군”이라며 “유기농 원료와 최저 나트륨 설계를 바탕으로 안심하고 선택할 수 있는 유아치즈와 배도라지즙, 퓨레 등의 제품들을 선보이게 됐다”고 말했다. 이어 “앞으로도 아기부터 성인까지 전 생애주기에 걸쳐 건강한 유기농·친환경 식문화를 제안하는 패밀리 브랜드로 포트폴리오를 지속 강화할 것”이라고 덧붙였다.

한편, 상하목장 영유아식 신제품들은 매일유업 공식몰 및 네이버 직영스토어와 전국 대형마트에서 구매할 수 있다. 오는 6일 월요일 오전 10시 네이버 쇼핑라이브 방송에서는 제품별 다양한 맛을 골고루 경험할 수 있는 체험팩을 한정수량으로 구매할 수 있다.

정희원 기자 happy1@sportsworldi.com

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