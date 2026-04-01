‘순풍 정배’ 이태리, 품절남 대열 합류…5월 결혼

배우 이태리가 오는 5월 결혼으로 품절남 대열에 합류한다.

소속사 와이원엔터테인먼트는 1일 공식입장을 통해 “이태리 배우가 오는 5월, 소중한 인연과 함께 백년가약을 맺게 됐다”고 밝혔다.

소속사에 따르면 예비 배우자는 비연예인으로, 두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 평생을 함께하기로 약속했다. 결혼식은 양가 가족과 가까운 지인들만 모신 자리에서 조용하고 뜻깊게 진행될 예정이며, 세부 일정과 장소는 비공개로 진행된다.

소속사는 “인생의 새로운 출발선에 선 이태리 배우에게 따뜻한 축복과 응원 보내주시면 감사하겠다”며 “이태리 배우는 앞으로도 배우로서 다양한 작품과 활발한 활동으로 여러분께 좋은 모습 보여드릴 예정이다. 늘 보내주시는 관심과 사랑에 진심으로 감사드리며, 앞으로의 걸음에도 많은 응원 부탁드린다”고 덧붙였다.

한편 이태리는 1998년 시트콤 ‘순풍산부인과’에서 정배 역을 맡아 아역 배우로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘뷰티 인사이드’, ‘어쩌다 발견한 하루’, ' ‘구미호: 여우누이뎐’, ‘태종 이방원’, ‘붉은 단심’, ‘이 연애는 불가항력’ 등에서 활약했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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