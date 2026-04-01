칼제구에도 ‘반성 노트’ 꺼낸 보쉴리 “볼넷 2개 아쉬워”

사진=KT 위즈 제공

“원하는 구종, 원하는 로케이션에!”

프로야구 KT는 지난달 31일 대전 한화생명볼파크에서 열린 2026 신한 SOL KBO리그 원정경기에서 한화를 9-4로 꺾고 개막 3연승을 질주했다. 마운드와 타선이 동시에 맞물린 경기였지만, 출발점은 단연 선발투수 케일럽 보쉴리였다.

이날 보쉴리는 5이닝 5피안타 2볼넷 7탈삼진 무실점으로 한화 타선을 틀어막았다. 투구 수는 92개. 주자가 나간 상황에서도 흔들림 없이 이닝을 정리하며 흐름을 끊지 않았다. KBO리그 데뷔전에서 승리투수가 되며 첫 단추를 깔끔하게 끼웠다.

초반 균형을 유지한 KT는 5회 선취점을 뽑아내며 흐름을 가져왔다. 이후 7회 3득점으로 격차를 벌렸고, 8~9회에도 추가점을 쌓으며 승부를 갈랐다. 선발이 만든 리드를 타선이 놓치지 않은 것. 불펜은 8회 흔들리며 4실점을 내줬지만, 이미 벌어진 점수 차가 버팀목이 됐다. 경기 전체를 보면 선발의 완벽한 출발이 끝까지 영향을 미친 셈이다.

사진=KT 위즈 제공

보쉴리는 데뷔전 승리에도 냉철한 시선을 유지했다. 그는 “오늘 볼넷이 2개 나온 것이 매우 아쉽다. 특히 투 스트라이크 이후 볼넷을 내준 부분은 다음 경기를 준비하면서 보완해야 할 점”이라면서도 “전반적으로는 내가 원하는 구종을 원하는 로케이션에 던졌다는 점에서 제구는 만족스럽다”고 돌아봤다.

타선에 대한 고마움도 전했다. “타자들이 내 승리를 도와주기 위해 점수를 많이 내준 점에 감사하다”고 말했다.

동료 외국인 투수와의 시너지에 큰 기대를 걸고 있다. 보쉴리는 “사우어에 이어 나 역시 승리할 수 있어 기쁘다. 우리가 온 이유는 오직 팀 승리”라며 “올해 목표는 팀이 한국시리즈에 올라 트로피를 들어올리는 것”이라고 강조했다.

이어 “나도 좋은 스타트를 끊었고, 사우어와는 좋은 친구이자 동료, 때로는 경쟁자로 함께할 수 있을 것 같다”고 덧붙였다.

김종원 기자 johncorners@sportsworldi.com

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