티아라 출신 류화영, 직접 결혼 소식 전해…♥예비신랑도 공개 “서로의 전부가 되기로”

사진 = 류화영 SNS 계정

걸그룹 티아라 출신 배우 류화영이 9월 12일 결혼한다.

류화영은 1일 자신의 SNS를 통해 직접 결혼 소식을 전하며 “예상보다 큰 관심과 따뜻한 축하를 보내주셔서 깊이 감사드리며, 직접 인사를 전하지 못한 분들께는 이 자리를 빌려 마음 전합니다. 앞으로의 여정도 따뜻한 시선으로 지켜봐 주시면 감사하겠습니다”라고 밝혔다.

이어 “설렘 위에 확신을 더해, 이제는 같은 길을 걸어가고자 합니다. 사랑을 넘어 서로의 전부가 되기로 했습니다. 2026. 9월 12일. 저희, 결혼합니다”라고 발표했다.

류화영은 결혼 소식과 함께 예비신랑과 함께 와인을 마시며 행복한 시간을 보내는 사진도 공개했다. 예비신랑은 류화영보다 3살 연상의 사업가로 알려졌다.

한편, 류화영은 티아라로 데뷔해 활발히 활동했으나, 멤버들과의 불화와 왕따 논란으로 2012년 팀에서 탈퇴했다. 이후 배우로 전향해 2022년 영화 ‘사잇소리’에서 첫 주연을 맡아 열연을 펼쳤으며, 드라마 ‘매드독’, ‘뷰티 인사이드’, ‘플레이어2: 꾼들의 전쟁’ 등에서도 활약했다.

한재훈 온라인 기자 jhhan@sportsworldi.com

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