볼보코리아, 전기 플래그십 SUV EX90 출시…탈수록 진화하는 SDV

볼보자동차코리아가 차세대 순수 전기 플래그십 SUV ‘EX90’을 1일 국내에 공식 출시했다. EX90은 스칸디나비아 디자인과 볼보의 안전 철학, 소프트웨어 중심 아키텍처를 결합한 모델로, 단순한 전기차를 넘어 ‘소프트웨어로 정의되는 자동차(SDV)’ 시대를 겨냥한 전략 차종이다.

EX90의 핵심은 볼보가 자체 개발한 차세대 시스템 ‘휴긴 코어(Hugin Core)’다. 전기 아키텍처와 코어 컴퓨터, 존 컨트롤러, 소프트웨어를 통합한 구조로 차량 내 다양한 기능을 제어하고, 실내외 센서가 수집한 데이터를 지능형 정보로 전환해 향후 안전 및 주행 보조 기술의 고도화에 활용한다. 무선 소프트웨어 업데이트(OTA)를 지원해 차량 기능과 성능, 안전 기술이 지속적으로 개선되는 것도 특징이다.

차세대 사용자 경험도 강화했다. 퀄컴 스냅드래곤 콕핏 플랫폼 기반의 ‘볼보 카 UX’를 적용해 기존 인포테인먼트 시스템보다 반응 속도를 약 2배 높였다. 14.5인치 센터 디스플레이와 9인치 운전자 디스플레이, 헤드업 디스플레이를 통해 정보를 직관적으로 제공하며, 티맵 인포테인먼트 서비스와 네이버 웨일 브라우저를 지원한다. 여기에 애플 뮤직과 무선 카플레이, 5G 기반 디지털 커넥티비티까지 더해 차량 안에서도 스마트폰에 가까운 사용 경험을 구현했다.

안전 역시 EX90의 핵심 경쟁력이다. 볼보의 장기 비전인 ‘충돌 제로’를 바탕으로 ‘안전 공간 기술(Safe Space Technology)’이 적용됐다. 5개의 카메라, 5개의 레이더, 12개의 초음파 센서로 구성된 첨단 센서 세트를 기본 탑재했고, 운전자 모니터링 시스템과 실내 승객 감지 시스템을 통해 운전자 상태를 실시간으로 확인하고 차량 내 어린이나 반려동물 방치 사고 가능성까지 줄이도록 했다. 차체는 경량 알루미늄과 보론강 등을 조합한 안전 케이지 구조로 설계해 배터리 보호 성능을 높였으며, XC90 대비 비틀림 강성은 50%, 충돌 시 에너지 흡수 성능은 20% 향상됐다.

주행 성능도 플래그십 전기 SUV에 걸맞게 끌어올렸다. 국내에는 106kWh NCM 배터리와 차세대 트윈 모터를 조합한 사륜구동 기반의 ‘트윈 모터’와 ‘트윈 모터 퍼포먼스’ 모델이 투입된다. 트윈 모터는 최고출력 456마력으로 정지 상태에서 시속 100km까지 5.5초, 트윈 모터 퍼포먼스는 최고출력 680마력으로 4.2초 만에 도달한다. 울트라 트림에는 듀얼 챔버 에어 서스펜션이 적용돼 승차감과 주행 안락성을 높였다.

충전과 효율도 강화했다. EX90에는 자체 개발 배터리 관리 소프트웨어를 적용한 800V 배터리 시스템이 탑재돼 최대 350kW급 DC 급속 충전 시 배터리 잔량 10%에서 80%까지 약 22분 만에 충전할 수 있다. 1회 충전 시 최대 주행가능거리는 글로벌 WLTP 기준 625km다. 볼보는 고출력 성능과 장거리 효율을 동시에 확보해 대형 전기 SUV 시장에서 경쟁력을 갖췄다고 설명했다.

상품 구성은 편의사양에 따라 플러스와 울트라 트림으로 나뉜다. 바워스앤윌킨스 하이 피델리티 사운드 시스템, HD 픽셀 헤드램프, 소프트 도어 클로징, 일렉트로크로믹 글라스 루프 등 일부 고급 사양은 울트라 트림에 적용된다. 실내는 FSC 인증 우드 패널과 자연광에 가까운 조명을 활용해 북유럽식 웰빙 감성을 강조했고, 나파 레더 시트와 6인승·7인승 구성을 통해 패밀리 수요와 프리미엄 수요를 함께 겨냥했다.

볼보자동차코리아는 순수 전기 플래그십 SUV임에도 기존 XC90 T8보다 낮거나 비슷한 가격대로 책정해 전동화 전환의 진입 장벽을 낮추겠다는 전략이다. EX90은 볼보가 추구해온 안전과 프리미엄, 전동화 기술을 집약한 모델로, 국내 수입 전기 SUV 시장에서 브랜드 전환을 상징하는 대표 차종이 될 것으로 보인다.

김재원 기자 jkim@sportsworldi.com

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