롯데시네마, 국내 영화관 업계 최초 ChatGPT 론칭

롯데시네마가 국내 영화관 업계 최초로 챗GPT(ChatGPT) 앱을 개설한다.

롯데시네마가 선보이는 이번 서비스는 챗GPT 내에서 별도의 검색 없이 대화만으로 영화 관람의 핵심 정보를 확인할 수 있는 혁신적인 인터페이스다. 주요 기능으로는 ▲개봉 영화 검색 ▲실시간 예매율 순위 ▲상영 시간표 확인 ▲전국 롯데시네마 지점 정보 탐색 등이 포함되어 영화 관람의 모든 과정을 AI 기반 대화 방식으로 지원한다.

챗GPT 메뉴 탭에서 앱을 선택한 뒤 검색 창에서 롯데시네마를 찾아 연결하기와 채팅 시작을 클릭하면 챗GPT에서 롯데시네마를 호출할 수 있다. 이후 ‘지금 가장 빨리 볼 수 있는 영화 알려줘’, ‘잠실역 근처 영화관 위치와 상영 시간 알려줘’ 등 일상적인 문장으로 질문하면 롯데시네마 앱에서 제공하는 예매 순위, 상영 스케줄 등 정보를 보여준다. 위젯을 클릭하면 롯데시네마 앱으로 이동해 바로 예매가 가능하며 상세 정보도 확인할 수 있다.

롯데시네마는 이번 서비스를 통해 기존 버튼 중심의 복잡한 사용자 환경(UI)이 익숙하지 않은 고객들도 대화만으로 손쉽게 정보를 얻을 수 있도록 배려했다. 특히 일상적인 대화형 문장 처리를 통해 질문의 맥락을 이해하므로, 디지털 기기 조작에 서툰 관객부터 빠른 정보를 원하는 MZ세대까지 전 연령층의 정보 접근성을 크게 향상시킬 것으로 기대된다. 또한 챗GPT를 통한 대화형 진입 창구는 기존 롯데시네마 공식 앱의 기능을 보조함과 동시에, 고객이 원하는 정보에 도달하는 단계를 최소화해 주는 강력한 탐색 도구가 될 전망이다.

롯데시네마 관계자는 “이번 챗GPT 서비스는 고객들이 영화를 선택하고 영화관을 방문하기까지의 여정에서 발생하는 번거로움을 기술적으로 해결하기 위해 기획됐다”며 “앞으로도 최신 기술을 선제적으로 도입해 단순한 영화 상영을 넘어 스마트하고 차별화된 고객 경험 혁신을 지속해 나갈 것”이라고 밝혔다.

최정아 기자 cccjjjaaa@sportsworldi.com

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