음콘협, ‘한국대중음악산업협회’로 협회명 변경… 신임 회장에 우승현

한국음악콘텐츠협회가 협회명을 한국대중음악산업협회(KPIA)로 변경하고 새 도약에 나선다.

한국음악콘텐츠협회는 지난달 31일 열린 이사회 및 총회를 통해 협회 명칭을 한국대중음악산업협회(이하 대음협)로 변경했다고 1일 밝혔다.

이번 협회명 변경은 대한민국 대중음악 산업 전반을 실질적으로 아우르고 있는 협회의 성격과 목적을 대내외적으로 명확히 하기 위해 결정됐다. 특히 대음협은 회원사가 제작부터 유통, 소비 단계 전반에서 중심축을 담당하는 기업들로 구성되어 있다는 점에서 업계 대표성을 강조하며 “협회가 향후 산업적 관점에서 사업 환경을 선제적으로 개선하고, 회원사의 권익을 보호하는 구심점 역할을 수행하겠다는 의지도 담았다”고 설명했다.

이번 이사회 및 총회를 통해 우승현 이사장을 신임 회장으로 선임했다. 또한 2016년부터 제2·3대 회장을 연임하며 음악 산업의 발전에 앞장서 협회를 이끌어온 김창환 전(前) 회장은 앞으로 이사회 의장을 맡아 협회의 힘을 보탤 예정이다.

우승현 신임 회장은 “협회명 변경은 단순한 명칭 교체가 아니라 변화하는 음악 산업 환경 속에서 협회의 역할을 재정립하려는 의도”라며 “앞으로 한국 대중음악 산업 전반의 현안을 구조적으로 정리하고 정책·제도 개선 논의를 주도하는 실행 중심 협회로 자리매김하겠다”고 밝혔다.

대음협은 HYBE, JYP, SM, YG 등 국내 주요 음반제작사를 비롯해 카카오엔터테인먼트 등의 유통사, 해외 직배사까지 한국 대중음악 산업을 대표하는 회원사들로 구성된 단체로, 2008년 12월 9일 문화체육관광부의 정식 허가를 받아 설립된 사단법인이다. 협회는 써클차트 운영과 음악 산업 현안 공론화, 정책·제도 개선 논의 등을 통해 한국 대중음악 산업의 지속적인 발전을 도모하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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