화사 ‘So Cute’로 깜짝 컴백…‘굿굿바이’ 신드롬 잇는다

가수 화사(HWASA)가 4월 9일 신곡 ‘So Cute(쏘 큐트)’로 컴백한다.

소속사 피네이션은 1일 “화사가 9일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 새 디지털 싱글 ‘So Cute’를 발매한다”고 밝혔다. 지난해 10월 15일 발표해 메가 히트를 기록한 ‘Good Goodbye(굿 굿바이)’이후 약 6개월 만의 컴백이다.

지난달 31일 오후 피네이션 공식 SNS 채널에는 화사의 컴백을 알리는 ‘So Cute’ 티저 영상도 공개됐다. 영상에는 ‘So Cute’라는 화사의 짧은 보컬과 더불어 테이블에 앉아 생각에 잠긴 화사, 또 그 주위를 둘러싸고 리코더, 훌라후프 등을 갖고서 저마다 놀고 있는 아이들의 모습이 담겨 이목을 집중시킨다.

어떤 스타일의 신곡이 공개될지 짐작이 어려운 묘한 분위기 속 ‘So Cute’ 멜로디 일부와 ‘26.04.09 (THU) 6pm KST’라는 발매 일자가 화사의 컴백에 대한 기대감을 고조시킨다.

화사는 앞서 발표한 ‘Good Goodbye’로 압도적인 음원 파워를 과시했다. 특히 국내 주요 음원 차트에서 정상을 모두 차지하는 ‘퍼펙트 올킬(PAK)’을 총 750회 달성하며 국내 가수 중 최고 자리에 올랐다.

이 밖에 SBS ‘인기가요’ 트리플 크라운을 비롯해 음악방송 5관왕, 써클차트 6관왕, 빌보드코리아가 신설한 차트 ‘빌보드 코리아 핫100’ 2주 연속 1위에 오르는 등 대체 불가한 존재감을 증명했다.

화사는 신곡 ‘So Cute’로 가요계 대표 ‘솔로 퀸’의 위상을 더욱 공고히 할 것으로 기대를 모으고 있다. 화사만의 독보적인 개성과 감성이 이번 신곡은 ‘Good Goodbye’를 잇는 또 하나의 명곡 탄생을 예고하고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]