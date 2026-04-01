키스오브라이프, 비주얼이 서서다

걸그룹 KISS OF LIFE(키스오브라이프)가 두 번째 콘셉트 포토를 공개했다.

키스오브라이프는 지난 30일과 31일 공식 SNS 채널을 통해 오는 6일 발매 예정인 두 번째 싱글 'Who is she'의 개인 및 단체 콘셉트 포토를 공개했다.

이번에 공개된 이미지 속 멤버들은 페미닌한 무드가 돋보이는 화이트 톤 의상을 완벽하게 소화하며 눈길을 사로잡는다.

붉게 물든 구름, 화살 등 다채롭고 상징적인 요소들을 배경으로 하여 멤버들의 신비로운 분위기를 극대화했다. 특히 특유의 큰 눈망울로 화려한 비주얼을 뽐내는 쥴리를 시작으로 치명적 눈빛으로 팬심을 사로잡는 나띠, 고혹적 눈빛으로 비현실적 비주얼을 완성한 벨, 다채로운 포즈와 컬러 렌즈로 독특한 분위기를 만든 하늘까지 네 멤버의 4인 4색 개성이 조화를 이뤘다.

키스오브라이프는 앞서 공개했던 매니시한 무드의 첫 번째 콘셉트 포토를 통해 강렬한 걸크러시 매력을 선보인 바 있다. 이어 공개된 이번 포토에서는 압도적인 카리스마와 보는 사람을 매료시키는 강한 이끌림으로 신보 ‘Who is she’를 통해 보여줄 음악적 변신과 서사에 대한 궁금증을 증폭시키고 있다.

정가영 기자 jgy9322@sportsworldi.com

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