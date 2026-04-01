홍명보호 WC 첫 상대, 체코…120분 간의 혈투+승부차기 끝에 덴마크 꺾어

사진=AP/뉴시스

홍명보호의 월드컵 조별리그 첫 상대, 체코로 결정됐다.

체코는 1일 체코 프라하의 제넬랄리 스타디움에서 열린 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 유럽축구연맹(UEFA) 플레이오프(PO) D조 결승전에서 덴마크와 연장 혈투 끝에 2-2로 비긴 뒤, 승부차기에서 3-1로 이겼다. 20년 만에 월드컵 본선행 티켓을 품에 안았다.

한국의 월드컵 첫 상대도 결정됐다. 본선 진출을 확정한 체코는 조별리그 A조에서 한국, 멕시코, 남아프리카공화국과 32강 진출을 놓고 경쟁한다. 한국과 오는 6월12일 멕시코 과달라하라에서 열리는 A조 1차전에서 격돌한다. 상대 전적에선 한국이 1승2무2패로 근소하게 열세다.

한국 입장에서 FIFA 랭킹만 보면 체코가 더 나은 상대다. 체코는 43위, 덴마크는 20위다. 한국의 랭킹은 22위다. 더불어 체코는 2006년 독일 대회 이후 처음으로 월드컵 본선에 나선다. 다만 무시할 수 없는 상대다. 체코 역시 유럽의 전통 강호다. 체코슬로바키아 시절인 1934년 이탈리아 대회와 1962년 칠레 대회에서 준우승을 거뒀다. 8강도 두차례(1938, 1990년)나 올랐다.

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체코의 기세는 초반부터 매서웠다. 전반 3분 코너킥 상황에서 파벨 슐츠가 중거리 슈팅으로 선제골을 넣었다. 덴마크의 반격이 이어졌으나, 체코는 조직적인 수비로 틀어막았다. 후반에는 덴마크의 공격적인 운영에 흔들렸다. 후반 28분 프리킥 상황에서 크로스를 요아킴 안데르센이 헤더로 동점골로 마무리했다. 이후 추가골이 나오지 않으면서 승부는 연장전으로 이어졌다.

사이좋게 한 골씩을 주고받았다. 체코가 먼저였다. 연장 전반 10분 스로인 이후 혼전 상황이 펼쳐졌다. 흐른 공을 라디슬라프 크레이치가 왼발 슈팅으로 마무리해 골망을 흔들었다. 덴마크도 포기하지 않았다. 연장 후반 7분 코너킥 상황에서 카스퍼 회그가 헤더골로 균형을 다시 맞췄다.

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결국 승패는 승부차기에서 갈렸다. 체코는 1, 2, 4번째 키커가 득점에 성공했다. 그 사이 덴마크는 1, 4번째 키커가 실축해 무너졌다. 결국 끝까지 집중력이 높았던 체코가 승부차기서 3-1 승리를 거뒀다.

최서진 기자 westjin@sportsworldi.com

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