한국은 2연패인데…일본은 '축구 종가' 잉글랜드 1-0 격파 이변

일본 축구대표팀이 '축구 종가' 잉글랜드를 격파하며 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵을 향한 기대감을 높였다.

일본은 1일(한국 시간) 영국 런던의 웸블리 스타디움에서 열린 잉글랜드와의 평가전에서 전반 23분 미토마 가오루의 결승골에 힘입어 1-0 승리를 거뒀다.

이로써 일본은 지난달 29일 스코틀랜드전(1-0 승)에 이어 잉글랜드전까지 잡고 3월 A매치를 2연승으로 마무리했다.

2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 F조에 속한 일본은 네덜란드, 튀니지, 유럽 플레이오프(PO) 패스B 승자와 묶였다.

이날 결정된 유럽 PO 패스B 승자는 폴란드를 3-2로 격파한 스웨덴으로 확정됐다.

일본은 월드컵 본선에서 마주할 유럽 팀들을 대비하기 위해 스코틀랜드와 잉글랜드와의 평가전을 마련했다.

모리야스 하지메 감독이 이끄는 일본이 7만9233명이 들어찬 '축구의 성지' 웸블리 스타디움에서 잉글랜드를 꺾는 이변을 연출했다.

반면 잉글랜드는 볼 점유율(70% 대 30%), 슈팅(19회 대 7회), 패스 성공률(90% 대 81%) 등 주요 수치에서 일본을 압도했지만 쓰라린 패배로 자존심을 구겼다.

일본은 3-4-3 포메이션 아래 우에다 아야세, 미토마, 이토 준야, 나카무라 게이토, 가마다 다이치, 이토 히로키 등 최정예로 선발 명단을 꾸렸다.

잉글랜드는 해리 케인이 명단 제외된 가운데 4-2-3-1 포메이션을 꺼내 필 포든, 앤서니 고든, 콜 파머, 코비 마이누, 마크 게히, 벤 화이트 등을 내보냈다.

탐색전 이후 균형을 깨뜨린 건 일본이었다.

전반 23분 중앙선 아래에서 볼을 뺏은 일본이 역습을 펼쳤다. 나카무라가 측면에서 중앙으로 연결했고, 미토마가 침착한 오른발 슈팅으로 골망을 갈랐다.

일격을 맞은 잉글랜드도 반격에 나섰다. 전반 34분 엘리엇 앤더슨이 페널티 박스 외곽에서 오른발로 슈팅했고, 볼이 그림 같은 궤적을 그렸지만 골대를 강타했다.

역습 위주로 골문을 두드린 일본이 계속해서 날카로운 장면을 만들었다.

전반 41분 우에다가 사노 가이슈가 건넨 패스를 잡고 슈팅까지 연결했으나 크로스바에 막혔다.

양 팀은 후반전 돌입 후 교체 카드를 활용하며 경기를 풀어갔다.

잉글랜드는 후반 33분 마커스 래시포드의 오른발 슈팅, 37분 해리 매과이어의 헤더로 골문을 두드렸지만 모두 실패했다.

남은 시간 득점은 없었고, 경기는 일본의 1-0 승리로 막을 내렸다.

한편 홍명보 감독이 이끄는 한국 축구대표팀은 지난달 28일 코트디부아르(0-4 패), 이날 오스트리아(0-1 패)에 차례로 무릎 꿇어 3월 A매치를 2연패로 마쳤다.

<뉴시스>

[ⓒ 세계비즈앤스포츠월드 & sportsworldi.com, 무단전재 및 재배포 금지]